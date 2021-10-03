CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve bazı partililerle Abant Gölü çevresinde sabah yürüyüşü yaparken, doğanın ve tatilcilerin de fotoğrafını çekti.

CHP TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, Bolu Abant'ta başladı.

Oğuzhan Asiltürk'ün cenaze töreninin ardından Dün Abant'a geçen Kemal Kılıçdaroğlu, kahvaltı öncesinde Abant Gölü'ndeki 7 kilometrelik yürüyüş parkurunda partililerle yürüyüş gerçekleştirdi.

YÜRÜYÜŞ YAPTI, FOTOĞRAF ÇEKTİ

Yürüyüş sırasında bazı vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu, fotoğraf makinesiyle doğanın ve tatilcilerin fotoğrafını çekti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Abant Gölü'nde balık tutan bir vatandaşı da selamlayarak "rast gele" dileklerini iletti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Abant Gölü'nde yürüyüş yaptı ViDEO

"SABAH YÜRÜYÜŞÜ YAPIYORUZ"

Yürüyüş esnasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Abant'ın doğa harikası olduğunu belirterek, "Arkadaşlarla beraber geziyoruz, yürüyoruz. Doğa oldukça güzel, göl güzel. İnsanlar sabah yürüyüşü yapıyorlar. Biz de yapıyoruz." dedi.

"BU TOPLANTILARDA GÖRÜŞLER İFADE EDİLİYOR"

Kılıçdaroğlu, dün milletvekilleri ve ailelerle verimli bir toplantı yaptıklarını dile getirerek, "Ülke, birikim, deneyim olarak arkadaşlar bu toplantılarda görüşlerini ifade ediyorlar. Dolayısıyla bu çerçevede hem sorunların masaya yatırılması açısından hem daha sağlıklı çözümler üretilmesi açısından önemli bir toplantı." diye konuştu.