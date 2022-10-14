4 günlük ABD seyahatini sonlandıran CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu uçaktaki ve dönüşte karşılayan gazetecilerin hakkında en çok merak edilen soruları yönlendirmemesi dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ziyaretini tamamladı.

Washington’dan havalanan uçakla saat 15.00’te İstanbul Havalimanı’na inen Kılıçdaroğlu, VIP Terminali'nde partisi tarafından karşılandı.

'Bilimsel gezi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi temasları sonrası ABD'ye giden Kemal Kılıçdaroğlu, bilimsel bir gezi turu yaptı.

9-13 Ekim tarihleri'nde ABD'de bulunan CHP Lideri, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Harvard Üniversitesindeki programlara katılıp, ardından da Washington'a geçerek sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle görüştü.

Kemal Kılıçdaroğlu ABD'den döndü VİDEO



Nureddin Nebati ile birlikte uçtu

Bir diğer yandan, Kemal Kılıçdaroğlu ABD dönüşünde, hakkında ağır eleştirilerde bulunduğu Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile aynı uçakta bulundu.

Uçuş sırasında ikili arasında herhangi bir diyalog geçip geçmeyeceği de merak konusuydu.

İniş sonrasında CHP Liderini bekleyen gazeteciler, merakla beklenen soruyu pas geçerek, seyahatin seyri hakkında soru yöneltti.

"Gayet güzel geçti"

Kemal Kılıçdaroğlu gazetecinin 'ABD gezisinin nasıl geçtiği' sorusuna, "Gayet güzel geçti. Ayrıca bilime ve teknolojiye bu kadar değer verdiğiniz için de sizi yürekten kutluyorum" şeklinde yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

Kılıçdaroğlu Washington yolculuğunu anlattı