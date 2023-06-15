Kemal Kılıçdaroğlu ABD'li danışman Jeremy Rifkin'i de görevden aldı Seçim sonrası değişime giden Kemal Kılıçdaroğlu, MYK'yı değiştirdikten sonra danışmanlarını da görevden aldı. Böylee danışmanlarının arasında yer Jeremy Rifkin'in de görevi son bulmuş oldu..

ensonhaber.com

Kritik seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında 12'nci kez kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyaset arenasının en çok konuşulan ismi oldu..

Parti içi ve seçmen tarafından 'istifa' çağrıları yükselirken, Kılıçdaroğlu 'devam' mesajı verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile başlayan 'değişim' çağrılarına da koltuğunu koruyarak devam eden Kılıçdaroğlu, A takımını değiştiriyor.

MYK'yı tamamen değiştiren Kılıçdaroğlu, bu kez danışmanlarının görevine son verdi..

4 Haziran 2023 tarihi öncesi danışman ve başdanışman olarak atanan tüm kişilerin görevleri, 14 Haziran 2023 tarihi itibari ile Kılıçdaroğlu tarafından sonlandırıldı.

Görevden alındı

Tuncay Özkan, Ünal Çeviköz, Erdoğan Toprak, Hacer Foggo ve Deniz Demir'in yanı sıra ABD'li danışman Jeremy Rifkin de görevden alınan isimler arasında yer aldı.

Rifkin sunumdan sonra bir daha CHP ile yan yana gelmedi

Seçimlerden önce CHP'nin "İkinci Yüzyıla Çağrı" programına uzaktan bağlantıyla katılan danışman Rifkin'in toplantıdan sonra bir daha CHP ile yan yana gelmemesi dikkat çekmişti.

Kılıçdaroğlu, Türkiye’ye bile gelmeyen Jeremy Rifkin'e umut bağlamıştı.

Milyon dolarlar ödendi

Rifkin'in önceki programları baz alındığında yaptığı sunumlardan milyon dolarlar aldığı biliniyor.

CHP'nin de en az bu seviyelerde ücret ödediği tahmin ediliyor.