CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'ye planladığı ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Halk TV'de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah'ta programında konuk oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, İsmail Küçükkaya'nın da sorularına yanıt verdi.

Özellikle Kılıçdaroğlu'nun 2023'teki seçimler öncesi ABD'ye gerçekleştirceği ziyaret kamuoyunun gündemine otururken, CHP Lideri ziyaretine ilişkin soruya da yanıt verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu: ABD'ye icazet almaya gitmiyorum VİDEO





"Diyorlar ki birsini mi ziyaret edecek..."

Küçükkaya'nın siz neden ABD'ye gidiyorsunuz sorusuna Kılıçdaroğlu " Ben anti neoliberal politikalara karşı birisiyim. Bu politikaların sadece Türkiye'de değil dünyada derin sorunlar yarattığını bilen birisiyim. Efendim diyorlar ki 'gidecek birilerini ziyaret edecek'.

"Bay Kemal kimseden icazet almaz"

Benim birilerinden icazet alma gibi bir felsefem, düşüncem asla olamaz. Ben ülkesini seven biriyim. Ben ülkenin bağımsızlığa saygı duyan birisiyim. Bay Kemal kimseden icazet almaz." ifadelerini kullandı.