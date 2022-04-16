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    Kemal Kılıçdaroğlu: Aday kim olsun diye daha konuşmadık

    Kemal Kılıçdaroğlu: Aday kim olsun diye daha konuşmadık

    CHP Lideri Kılıçdaroğlu, muhalefet olarak Cumhurbaşkanlığı adayı belirleme konusunda konuşma yapmadıklarını öne sürerek ilerleyen günlerdeki toplantıları işaret etti.
    • Özel Haber
    • 16.04.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 16.04.2022 - 10:36
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    Türkiye 2023 Haziran seçimlerine hazırlık yapıyor...

    Bugünlerde yüz yüze görüşmeler gerçekleştiren muhalefet partileri, seçimlere çıkaracağı adaylara bir türlü karar veremiyor.

    6 muhalefet partisinden oluşan Millet İttifakı peş peşe yaptığı toplantılardan henüz net bir karar çıkaramıyor.

    Adaylık için en başta isimi geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise hemen hemen her gün konuya ilişkin yeni bir açıklama yapıyor.

    Son olarak Karar TV'de Elif Çakır ve Taha Akyol'un sunuculuğunu yaptığı bir programa katılan Kemal Kılıçdaroğlu, aday tartışmalarına değindi.

    "Tek adayla gidelim, birinci turda kazanılır"

    Seçilecek adayın devleti bilmesi gerektiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Benim şahsi kanaatim tek adayla gidelim ve birinci turda kazanalım. Mesele de bitsin.

    "Çok iyi bir aday seçeceğiz"

    Çok iyi bir aday seçeceğiz ve gerçekten Türkiye'yi çok iyi yöneteceğiz. Bütün hazırlıklarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

    "Oturup karar vereceğiz"

    Adayın, güven verecek bir aday olması gerektiğini de söyleyen Kılıdçaroğlu, toplantılara vurgu yaparak "Hepimiz oturacağız, karar vereceğiz." dedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu: Seçime tek adayla gidilir

    Kemal Kılıçdaroğlu: Aday kim olsun diye daha konuşmadık #1


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