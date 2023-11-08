Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan neden çekilmediğini açıkladı: İki sebebi var... CHP kurultayında ikinci tura katılmama yönünde karar aldığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, kararından vazgeçme nedeni hakkında ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu, "İki şey üst üste geldi, o tweet ve bir de hakkımı helal etmem diyen muhtar" ifadelerini kullandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 13 yıldır süren Kemal Kılıçdaroğlu iktidarı sona erdi.

CHP'nin 4-5 Kasım'da Ankara'da düzenlenen 38'inci Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel, partinin yeni genel başkanı oldu.

Özel ikinci tur seçimlerinde oyların 812'sini aldı. Kılıçdaroğlu ise 536 oy alarak 13 yıl sonra koltuğu bırakmak zorunda kaldı.

Böylelikle Kılıçdaroğlu, CHP tarihine "İlk kez kurultayda genel başkanlığı kaybeden isim" olarak geçti.

Kılıçdaroğlu adaylıktan çekilme kararı aldı

Kurultayın ardından ise oylama sırasında neler yaşandığı gün yüzüne çıkmaya başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur oylaması başlamadan adaylıktan çekilme kararı aldı.

Fakat bu gelişme, Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur oy kullanma işlemi için salona gelmesiyle gerçekleşmemiş oldu.

Çekilmemesi için baskı yapıldı

O anlarda Kılıçdaroğlu'na bazı kurmayları tarafından "çekilmemesi" yönünde baskı yapıldı.

"Hayır hayır hayır, izin vermiyorum çekilmenize

Ortaya çıkan görüntülerde Kılıçdaroğlu'nu danışmanlarından biri olduğu iddiası ortaya atılan İmam Bakır Üküş'ün, CHP Lideri'ne "Hayır hayır hayır, izin vermiyorum çekilmenize…" dediği duyuldu.

Kılıçdaroğlu olayı ilk kez anlattı

Partililer tarafından büyük tepki çeken görüntülerle ilgili eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu.

"İkinci tura katılmama kararı aldım"

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu, ikinci tura katılmama kararını aldığını itiraf etti.

"Ekrem Bey'e yakın hesaplar sosyal medyada yaydı"

Ekrem İmamoğlu ile bu konuyu konuştuklarını belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Özgür Bey'in elini kaldırmak istedim ancak genel kurul salonuna gitmeden Ekrem Bey'e yakın olduğu iddia edilen hesaplardan tweet atıldı. Bu çok ağrıma gitti. Yani kardeşim ben daha geliyorum konuşacağım, ağzımızdan çıkan şey anında sosyal medyada ve sanki bunu bir talimatla yerine getirilmiş gibi bu beni çok rahatsız etti.

"Depremzede muhtar ağladı"

Odaya tekrar gittiğinde adaylıktan çekilmemesi için bağıran arkadaşlar olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

Onların hepsi çok önemli değil de önemli olan orada bir depremzede muhtar ağlayarak ‘Adaylıktan çekilirsen ben de, çocuklarım da hakkımızı helal etmiyoruz' dedi. Öyle deyince de tabi akan sular duruyor yani. Bir insanın hakkını helal etmemesi gibi bir tabloyla karşılaşmak istemem. O kişinin sonra muhtar olduğunu öğrendim. O muhtarın isteği üzerine böyle bir gelişme oldu. İki şey üst üste geldi: O tweet ve bir de ‘Ben hakkımı helal etmem' diyen muhtar.

Bu akşamüzeri devir-teslim yapılacak

Kurultayla ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, sonuçları herkesin saygıyla karşılaması gerektiğini belirtti.

Ayrıca Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in durumuna bağlı olarak bu akşamüzeri devir-teslim yapılacağını da duyurdu.