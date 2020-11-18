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    Kemal Kılıçdaroğlu Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulundu

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik aracılığıyla Alaattin Çakıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2020 - 12:08
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    Kemal Kılıçdaroğlu Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulundu

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik aracılığıyla Alaattin Çakıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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