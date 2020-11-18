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- Kemal Kılıçdaroğlu Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulundu
Kemal Kılıçdaroğlu Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik aracılığıyla Alaattin Çakıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
- Haber Merkezi
- 18.11.2020 - 12:08
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik aracılığıyla Alaattin Çakıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
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