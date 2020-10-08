Kemal Kılıçdaroğlu , Ali Babacan ile ittifak sorusuna cevap verdi

Kılıçdaroğlu, CHP'nin DEVA Partisi ile ittifak yapıp yapmayacağına ilişkin soruya "Seçim zamanı bu konu gündeme gelebilir" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu ve Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti.

Görüşmenin ardından basın toplantısı için kameraların karşısına geçen iki lidere, gazeteciler tarafından "CHP ile DEVA arasında ittifak olup olmayacağı" soruldu.

SEÇİM ZAMANI GÜNDEME GELEBİLİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, soruya "Bugün sadece Ali Babacan'ı ziyaret ettik. Şu anda bir ittifak söz konusu değil ancak seçim sathı maili girersek belki o dönem gündeme gelebilir. DEVA ayrı biz ayrı partiyiz. İki partinin eğitime, sağlığa, ekonomiye bakış açısı farklı olabilir." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na 'DEVA Partisi ile ittifak kuracak mısınız?' sorusu İZLE