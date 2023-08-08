Kemal Kılıçdaroğlu: Allah'ın güneşi bedava CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muğla’daki maden sahasında yapılan protestolara değindi. Kılıçdaroğlu, "Doğal gaz için, kömür için, akaryakıt için para ödüyorsunuz. Ama Allah’ın güneşi bedava. Güneş panellerini kurarsınız istediğiniz kadar elektrik üretirsiniz” ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı.

Burada konuşma yapan Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin konuşma yaptı.

Toplantının gündemini tamamen Muğla’daki madem arama sahasında yapılan genişleme çalışmasına ayırdı.

"Allah’ın güneşi bedava"

Devam eden protestolara ilişkin konuşan muhalefet lideri şu açıklamalarda bulundu:

Bakın bir şey daha söyleyeyim; Allah’ın güneşi bedava. Elektriğe ihtiyacımız varsa bedava zaten. Doğal gaz için, kömür için, akaryakıt için para ödüyorsunuz. Ama Allah’ın güneşi bedava. Güneş panellerini kurarsınız istediğiniz kadar elektrik üretirsiniz. Yapılanın adı, bir canlı katliamıdır. Bu katliama da dur demek de her birimizin bir görevi olduğunu hepimizin bilmesi lazım.

Akbelen aynı zamanda bir Türkiye’dir. Muğla’da o güzel doğanın yaklaşık yüzde 75, 80’ine maden arama ruhsatı verilmiş. Talana o kadar hazırlar ki... Bu memleketi beşli çeteler mi yönetecek, yoksa yasalarla mı bu ülke yönetilecek? Beşli çetelerin gücüyle ülkeyi yönetmeye kalkarsanız tablo bu olur. Utanmadan sıkılmadan ağacını koruyanı “marjinal” ilan ediyorsunuz.

Maden elbette çıkarılmalı. Kimse “maden çıkarılmasın” demiyor. Ama talan edilmeden, orman yok edilmeden de çıkarılabilir. Yerin altından çıkaracaksan, bunun usulü var. Orada “içme suyuna zarar verecek” deniyorsa, sen onu çıkaramazsın.

"Hayır diyene oy verirseniz iki elim yakanızda olur"

AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi’nin vicdanlı milletvekillerine çağrı yapalım. Siz de gidin bakın. Benim gördüklerimi siz de görün. Köylüleri dinledim, siz de dinleyin. Bu çağrıyı bugün Meclis Genel Kurulu’nda da yapalım. Ama şöyle yapacaklar; Genel Kurul salonuna gelmeyecekler. Koridorda kapının önünde bekleyecekler. Melis’te çoğunluk sağlanırsa koşa koşa içeri girecekler. ‘Hayır’ diyecekler. Hayır diyene oy verirseniz iki elim yakanızda olur. Ağacı vatanını seven ‘Hayır’ diyemez. Bu sıradan bir olay değil. Ama bu bir toplam meselesi bu bir vatan meselesi.

Eğer santrallerde filtreler de yetersiz de ektiğiniz üründen tat alamazsınız. Havanın nasıl kirlendiğini göreceksiniz. O yüzden sizin hakkınızı hukukunuzu savunmak benim ve arkadaşlarımın görevidir. Asla unutmayın siz hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Hakkınızı savunun."