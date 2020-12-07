Kemal Kılıçdaroğlu: Allah'ın izniyle iktidar olacağız

Kemal Kılıçdaroğlu, bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada milletin AK Parti'yi ilk seçimde iktidardan göndereceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te bugün başlayan bütçe görüşmelerine katıldı.

Kürsüye çıkan CHP Lideri, hükümete yönelik oldukça sert eleştirilerde bulundu.

Partisini ilk seçimlerde iktidara taşıyacaklarını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti sıralarından gelen eleştirilere de yanıt verdi.

18 yılda AK Parti'nin Türkiye'yi kötü bir duruma getirdiğini savunan Kılıçdaroğlu, ilk seçimde AK Parti'nin iktidardan düşeceğini söyledi.

"ALLAH'IN İZNİYLE İKTİDAR OLACAĞIZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "18 yılda bu hale geldiğinde bu ülke... Ya oy verdi bu millet.. Milletin burnundan getirdiniz. Göreceksiniz, Allah'ın izniyle.. Bakın bir daha söylüyorum... Allah'ın izniyle göreceksiniz, ilk seçimde bu milletin nasıl tıpış tıpış yolcu edeceğini göreceksiniz. Allah'ın izniyle iktidar olacağız. Bu soyguna son vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidar hayali, CHP'li vekiller tarafından ayakta alkışlandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidar hayali AK Partilileri güldürdü VİDEO