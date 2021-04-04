Kemal Kılıçdaroğlu amirallerin bildirisi hakkında sessiz kaldı

Darbe imaları barından bir bildiri yayınlayan 103 amiral hakkında Kemal Kılıçdaroğlu'nun, henüz bir yorumda bulunmaması tepki topladı.

Dün gece yarısı Deniz Kuvvetleri'nden emekli 103 eski amiral milli iradeyi tehdit edip darbe imaları barındıran skandal bir bildiri yayınladı.

Bildirinin yayınlanması sonrası başta hükümet yetkililerinden olmak üzere vatandaşlardan çok sert tepkiler geldi.

Ancak ülkenin ana muhalefet partisi ve lideri 15 Temmuz'da olduğu gibi yine sessiz kaldı.

15 TEMMUZ GECESİNİ HATIRLATTI

15 Temmuz'da da darbecilerin arasından geçerek CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine giden ve geceyi kahve içip televizyondan takip eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bildiri hakkında açıklama yapmaması yine o geceyi hatırlattı.