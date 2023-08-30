Kemal Kılıçdaroğlu Anıtkabir'e gitti Girdiği son seçimlerden de mağlubiyetle ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci yılında Anıtkabir’de düzenlenen resmi törene katıldı.

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Seçimlerin en büyük kaybedenlerinden birisi hiç kuşku yok ki Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Sonuçlardan önce iddialı açıklamalarıyla dikkat çeken Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında bir kez daha umduğunu bulamadı.

Seçimlerin ardından bu kez de CHP'de iç hesaplaşma başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı bir yenilgi daha aldı

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel başta olmak üzere değişim çağrıları yapıldı.

Parti tabanı da Kılıçdaroğlu'nun artık istifa etmesi gerektiğini söyledi ancak CHP Lideri koltuğunu bırakmamak için çeşitli yollara başvurdu.

Danışmanlarını ve MYK üyelerini değiştirdi: İstifa talepleri daha da arttı

Tüm danışmanlarını ve MYK üyelerini değiştiren Kılıçdaroğlu, yaptığı bu hamleyle tepkileri azaltmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Yaşananların ardından Kılıçdaroğlu, bugün Oral Çalışlar'a bir röportaj verdi.

Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisi sonrası Çalışlar'ın, “Kamuoyu önünde bir özeleştiri yapsanız daha iyi olmaz mıydı?” sorusunu yanıtladı.

"Hesap vermeyi kamuoyu önünde yapmamamız bir eksiklik"

Kılıçdaroğlu, parti kademelerinde bir hesaplaşma süreci gerçekleştiğini ancak kamuoyu önünde bunun yapılmamasının bir eksiklik olduğunu belirtti.

CHPLideri,"Seçimden birkaç gün sonra kamuoyu önüne ekibimle birlikte çıkıp hesap vermeyi, bir özeleştiri yapmayı gerçekleştirebilirdik. Aslında parti kademelerinde bunu yaptık. Ama açıktan herkesi bilgilendirici bir değerlendirme yapmamış olmamız bir eksiklik." dedi.

"Üzerimizde seçim sonrası ağır bir baskı oluştu: Partiyi dağıtacak kadar..."

Kılıçdaroğlu, daha sonra seçim sonrası partinin üzerinde ağır bir baskı oluştuğunu da sözlerine ekledi.

Bu baskının partiyi dağıtacak noktaya kadar ulaştığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Üzerimizde seçim sonrası ağır bir baskı oluştu. Partiyi dağıtacak kadar sert bir baskı. Bu hala sürüyor." şeklinde konuştu.

Atatürk'ün huzuruna çıktı

Kılıçdaroğlu, verdiği demeçlerin ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Anıtkabir'e giderek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.

Zafer Bayramı’nın 101’inci yılında düzenlenen törene katılan Kılıçdaroğlu, daha sonra Anıtkabir'den ayrıldı.