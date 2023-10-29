Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti: Yoğun ilgi gördü Partisinin düzenlediği Cumhuriyet Yürüyüşü'ne katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyüşün ardından Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çiçek bırakan Kılıçdaroğlu vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

AA

Türkiye Cumhuriyeti tam 100 yaşında...

Türk milletinin yeniden ayakları üstüne kalkarak Cumhuriyet'in ilan edilmesinin üzerinden tam bir asır geçti.

Her sene kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın anlamı ise bugün bambaşka.

81 il meydanlara akın etti

Okullar, stadyumlar, parklar, sokaklar, köprüler, denizin altı üstü... 81 ilde her yer kırmızı beyaza büründü.

100. yıl coşkusunu yaşamak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde meydanlara akın etti.

Çoluk, çocuk, genç, yaşlı, gazi herkes eline Türk bayrağını aldı.

Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Yürüyüşü'ne katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin düzenlediği Cumhuriyet Yürüyüşü'ne katıldı.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin Ulus'taki İkinci Meclis binası önünden başlayan meşaleli yürüyüşü, sırasıyla Cumhuriyet, Hipodrom, Kazım Karabekir caddeleri ile Anadolu Meydanı güzergahında devam etti.

Yürüyüş Anıtkabir'de son buldu

Anıtkabir'e Anadolu Meydanı Kapısı'ndan giriş yapan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Kılıçdaroğlu'na partililer eşlik etti

Mozoleye çiçek bırakan Kılıçdaroğlu'na, yürüyüşte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bazı CHP'li milletvekilleri ve partililer eşlik etti.

Mozoleye ulaşmakta güçlük çekti

Saat 17.40'ta başlayan yürüyüş saat 19.10'da sona ererken, Anıtkabir'deki ziyaretçi yoğunluğu sebebiyle Kılıçdaroğlu'nun mozoleye ulaşmakta zorlandığı görüldü.

Fotoğraf çektirdi

Atatürk'ün mozolesine çiçek bırakan Kılıçdaroğlu çıkışta vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)