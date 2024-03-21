Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da açtığı ofisle ilgili konuştu Ankara'da açtığı ofisle ilgili konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini ziyarete gelenleri evde ağırlamasının mümkün olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Hikmet Çetin'in de Murat Karayalçın'ın da ofisi var. Benimle görüşmek isteyenleri evde ağırlamam mümkün değil. Kahvede mi görüşelim?" dedi.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz yıl genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarışan Kemal Kılıçdaroğlu, bir yenilgi daha almıştı.

13 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu, son olarak ise CHP Kurultayı'nda Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Özel'le karşı karşıya geldi.

Ancak Kılıçdaroğlu, burada da kaybetti ve CHP Genel Başkanlığı'na veda etti.

Kılıçdaroğlu daha sonra görüşmelerini sürdürmek amacıyla Ankara'da bir ofis açtı.

Eski genel başkanlardan örnek verdi: Hikmet Çetin'in de Murat Karayalçın'ın da ofisi var

Son olarak DW Türkçe'ye konuşan Kılıçdaroğlu, Ankara'daki ofisinde ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Ofisinde ekonomi, eğitim, savunma, tarım, felsefe ve sosyoloji gibi başlıklarda brifing alan ve çalışmalar yaptığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, hem CHP'deki hem de siyasetteki tüm gelişmeleri de yakından takip ettiğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ofisi CHP içerisinde bir hareket başlatmak için kurdu." sözlerine karşı, CHP'nin eski genel başkanlarından örnekler verdi.

"Evde ağırlamam mümkün değil, kahvede mi görüşelim?"

Eski CHP Genel Başkanı, kendisiyle görüşmek isteyenleri evde ağırlamasının mümkün olmadığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Hikmet Çetin'in de Murat Karayalçın'ın da ofisi var. Benimle görüşmek isteyenleri evde ağırlamam mümkün değil. Kahvede mi görüşelim?" ifadelerini kullandı.