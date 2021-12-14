Kemal Kılıçdaroğlu: Asgari ücret 5 bin 500 lira olmalı

Geçtiğimiz günlerde CHP'li Engin Özkoç tarafından açıklanan asgari ücret teklifi 5 bin lira olurken, parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün 5 bin 500 liralık bir teklif dile getirdi.

Yeni yıla sayılır günler kala tüm gözler asgari ücret görüşmelerinde...

Hükümet ve sendikalar arasında düzenlenen son pazarlık toplantıları sürüyor.

Milyonlarca çalışan görüşmelerden çıkacak yeni tutarı beklerken, muhalefet tarafından da konuyla ilgili görüşler gelmeye devam ediyor.

CHP'DEN 5 GÜN İÇİNDE İKİ AYRI TEKLİF

Yaklaşık 5 gün önce asgari ücretle ilgili çağrıda bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, güncel tutarın 5 bin liranın üzerinde olması gerektiğini söylemişti.

Bugün ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi.

'Aile Destekleri Sigortası Tanıtım Toplantısı'na katılan Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretteki beklentilerini yineledi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Asgari ücret, 384 doların karşılığı olmalı

"2021 OCAK AYINDA 384 DOLARDI"

Yakın zamanda ücretin belirleneceğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Adı üstünde asgari ücret, yani en düşük ücret. Bir ailenin geçinmesi için en düşük ücret bu. Bakınız bu yılın başında 2021 yılının Ocak ayında asgari ücret net 2 bin 825 liraydı o günkü dolar kuru 384 dolar.

"DİYORLAR YA TÜRKİYE ŞAHA KALKTI..."

Diyorlar ya Türkiye şaha kalktı, Türkiye şöyle büyüdü, Türkiye böyle büyüdü, Türkiye şunu yaptı...

"YENİ ÜCRETİ 5 BİN 500 LİRA YAPSINLAR"

Yeni asgari ücreti belirleyeceklerse 384 doların (5 bin 482,91) karşılığı olan Türk Lirası'nı versinler. Yani yılbaşındaki hakkını yıl sonunda da teslim etsinler."