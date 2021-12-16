Dolar hesabını baz alan Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretin yine düşük olduğunu söyledi.

Yapılan görüşmelerin ardından asgari ücret bugün açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 4 bin 253 liralık asgari ücret miktarının ardından muhalefetten de yorum geldi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücret zammından memnun olmadıklarını söyledi.

"DOLAR KURUNDAKİ YÜKSELMEYİ GÖRÜRSEK, ASLINDA DÜŞÜK"

Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret olarak verilen rakam, döviz kurundaki artış ve fiyat artışları baz alınırsa düşük. Elbette belirlenen rakamı küçümsemiyoruz ancak fiyat artışarı da göz önünde bulundurulmalı." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücret zammından memnun değil VİDEO



"ENFLASYON KONTROL EDİLİRSE NEFES ALABİLİRLER"

Kılıçdaroğlu, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Aylıkları dolarla mı alıyorlar o ayrı bir şey ama dolarla aylık alanlar var. TÜİK’e yaptığım ziyaretin etkileri görülüyor. Yılın başında 384 dolar net gelir elde ediliyordu. 5 bin 760 lira olması lazımdı.

Yadırgamıyoruz tabii eğer enflasyon ve fiyat artışlarını kontrol ederse asgari ücretli kardeşlerimiz biraz nefes alabilirler. Ekonomi konusunda bir soru sordunuz. Ekonomik sıkıntı var. Yönetimimizden kaynaklanmıyor diye bir açıklama… Ülkeyi kim yönetiyor o zaman?

"UYARMAK BİZİM GÖREVİMİZ"

İşin özü şu, Türkiye iyi yönetilmiyor. Türk Lirası pul oldu. Türkiye’de ekonomik sorunlar var. Bu sorunların ivedilikle çözülmesi lazım... Önümüzdeki yaz bir gıda kriziyle Türkiye karşı karşıya kalırsa kimsenin şaşırmaması lazım. Uyarmak bizim görevimiz. Kuru kuru bir eleştiri değil, nasıl çözülmesi gerektiğini söylüyoruz. Asgari ücretten gelir vergisi alınmaması lazım."