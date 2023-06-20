Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücret zammını beğenmedi Siyasi kariyerine bir seçim yenilgisi daha ekleyen Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Eleştirilere aldırmayan Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında esip gürledi.

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Milyonların gözü kulağı, asgari ücrete yapılacak ara zamdaydı…

Beklenen haber, bugün geldi ve asgari ücret 11 bin 402 liraya yükseltildi.

Yüzde 34’lük artış, işçi, işveren ve hükümetin uzlaşısıyla ortaya çıktı.

Ana muhalefet her dönemde olduğu gibi bu zammı da beğenmedi.

Türk-İş Başkanı'na çattı: Niye itiraz etmedin?

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ekonomide halkın ne kadar zor durumda olduğunu biliyoruz. Bugün asgari ücret açıklandı. Bu rakam, makul bir rakam. Beni şaşırtan Türk-İş Başkanı'nın itiraz etmemesi.” dedi.

"İşçinin hakkını korumak sendikanın görevi"

Kılıçdaroğlu, “Aynı Türk-İş'in yaptığı başka bir açıklama var; bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 13 bin 430 TL diye. Siz buna itiraz etmeyeceksiniz, bu doğru değil. İşçinin hak ve hukukunu aramak ilk önce sendikanın görevidir. İşçinin hakkını ve hukukunu korumak sendikanın görevidir. Sendika iradesini Saray'a ipotek etmişse, sendika olmaktan çıkar. Hukuktaki adı 'Sarı sendikalık'tır.” diye konuştu.

"15 bin lira bekliyorduk"

Beklentisinin 15 bin lira olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Olağanüstü bir artış yapmayın, tamam. 15 bin lira dedik. Bu da kabul görmedi. Dolayısıyla işçinin hak ve hukukunu aramak yine bize düştü.” ifadelerini kullandı.