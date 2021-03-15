Kemal Kılıçdaroğlu aşıda ikinci dozu yaptırdı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu eşi ile birlikte korona aşısının ikinci dozunu yaptırdığını "Sıramız geldi" diyerek bugün sosyal medya hesabından duyurdu.

Türkiye genelinde aşılama çalışmaları devam ediyor...

Koronavirüs salgınına karşı uygulanan Çin aşısının ilk dozunun üzerinden 28 gün geçmesiyle, ikinci doz aşı uygulamaları başladı.

Siyasi liderlere aşılamada örnek olmaları için öncelikli olma kampanyasından yararlanmayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sıramı bekleyeceğim diyerek aşıda ilk dozunu 12 Şubat'ta yaptırmıştı.

SIRAMIZ GELDİ

İlk doz üzerinden 28 günü geçiren CHP Lideri Kılıçdaroğlu, aşıda ikinci dozu da bugün yaptırdı.

Aşıyı yaptırdığını sosyal medya hesabından duyuran CHP Lideri "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanımla birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 ikinci doz aşımızı da yaptırdık. Tüm sağlık emekçilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.



