Petrol
102.35
1.76%
Euro
16.05
-0.02%
Dolar
14.74
0.04%
Altın
923.44
0.93%
Borsa
2393
2.06%
Bitcoin
631.783
-0.83%
BTXN Coin
32.20
5.57%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Kemal Kılıçdaroğlu, 'Atatürk’ü anlamak' dersi anlattı

    CHP Parti Okulu'nun düzenlediği Sosyal Demokrat İdeoloji Eğitimi'ne katılan Kemal Kılıçdaroğlu, basına kapalı olarak ‘Atatürk'ü Anlamak’ dersi anlattı.
    • ANKA
    • 09.04.2022 - 16:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kemal Kılıçdaroğlu, 'Atatürk’ü anlamak' dersi anlattı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Okulu tarafından Ankara'daki Bülent Ecevit Parti Okulu'nda düzenlenen ve 2 gün sürmesi planlanan Sosyal Demokrat İdeoloji Eğitimi'ne katıldı.

    Kılıçdaroğlu eğitime katılanlara, ‘Atatürk'ü Anlamak’ konulu dersi anlattı. Kılıçdaroğlu’nun verdiği ders, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

    Eğitimde kapsamında, Dünyada Sosyal Demokrat İdeoloji, Türkiye’de Sosyal Demokrat İdeoloji, Örgütlenme ve Dayanışma Anlayışı, Evrensel İnsan Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Basın Özgürlüğü, Dünyada İz Bırakan Devrimler, Çalışma Hayatı, Emek ve Sendikalar konularında atölye çalışmaları ve teorik dersler verileceği öğrenildi.

    Ders verecek isimler

    Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra, CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Bilim Yönetim Kültür Platformundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Fethi Açıkel, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Parti Meclisi Üyesi Prof. Dr. Burhan Şenatalar, İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, eski CHP milletvekilleri Mustafa Balbay, Musa Çam ve Parti İçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı da ders verecek.

    Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk’ü anlamak dersi anlattı #1

    Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk’ü anlamak dersi anlattı #2

    Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk’ü anlamak dersi anlattı #3

    Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk’ü anlamak dersi anlattı #4


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!

    Ebru Şancı: CİMER'e şikayet edin
    Magazin

    Ebru Şancı: CİMER'e şikayet edin

    Erzurum'da yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle istinat duvarına çarptı
    3. Sayfa

    Erzurum'da yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle istinat duvarına çarptı

    Görüş Bildir