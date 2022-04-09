Kemal Kılıçdaroğlu, 'Atatürk’ü anlamak' dersi anlattı

CHP Parti Okulu'nun düzenlediği Sosyal Demokrat İdeoloji Eğitimi'ne katılan Kemal Kılıçdaroğlu, basına kapalı olarak ‘Atatürk'ü Anlamak’ dersi anlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Okulu tarafından Ankara'daki Bülent Ecevit Parti Okulu'nda düzenlenen ve 2 gün sürmesi planlanan Sosyal Demokrat İdeoloji Eğitimi'ne katıldı.

Kılıçdaroğlu eğitime katılanlara, ‘Atatürk'ü Anlamak’ konulu dersi anlattı. Kılıçdaroğlu’nun verdiği ders, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Eğitimde kapsamında, Dünyada Sosyal Demokrat İdeoloji, Türkiye’de Sosyal Demokrat İdeoloji, Örgütlenme ve Dayanışma Anlayışı, Evrensel İnsan Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Basın Özgürlüğü, Dünyada İz Bırakan Devrimler, Çalışma Hayatı, Emek ve Sendikalar konularında atölye çalışmaları ve teorik dersler verileceği öğrenildi.

Ders verecek isimler

Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra, CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Bilim Yönetim Kültür Platformundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Fethi Açıkel, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Parti Meclisi Üyesi Prof. Dr. Burhan Şenatalar, İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, eski CHP milletvekilleri Mustafa Balbay, Musa Çam ve Parti İçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı da ders verecek.