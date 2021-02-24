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    Kemal Kılıçdaroğlu, az oy aldığı 24 ile ziyaret gerçekleştirecek

    Kemal Kılıçdaroğlu, az oy aldığı 24 ile ziyaret gerçekleştirecek

    Daha önce CHP'nin oy oranının düşük olduğu 24 ile 2 kez vekillerini gönderip bu konuda rapor hazırlanması talimatı veren Kılıçdaroğlu, bu kez sahaya kendisi iniyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 24.02.2021 - 07:38
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 07:51
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    CHP oy oranının düşük olduğu 24 ilde seçim çalışmalarına başlıyor

    Daha önce 2 kez CHP'li vekiller, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla partinin oy alamadığı Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Çorum, Düzce, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Yozgat'ta gidip bulunup rapor hazırladı.

    CHP'li vekillerin hazırladığı rapordan aradağı cevabı bulamayan Kılıçdaroğlu, bu kez kendisi sahaya iniyor.

    NEDEN CHP'YE OY VERMİYORSUNUZ

    Ziyaretlerinde, kendisini milliyetçi-muhafazakar taban olarak tanıtan kesimle bir araya gelmeyi planlayan Kılıçdaroğlu’nun bu kesimlere, “Neden CHP’ye oy vermiyorsunuz” diye soracak.

    Kılıçdaroğlu özellikle bu illerde bölgede etkili sivil toplum örgütleri ve kanaat önderleriyle de görüşecek.

    Kemal Kılıçdaroğlu, az oy aldığı 24 ile ziyaret gerçekleştirecek #1

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