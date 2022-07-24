Kemal Kılıçdaroğlu Balıkesir'de konuştu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu Balıkesir mitinginde "13.Cumhurbaşkanımız Balıkesir'e hoş geldiniz" yazılı pankart dikkat çekti.

CHP'nin üçüncü "Milletin Sesi" Mitingi, bugün Balıkesir'de düzenlendi.

Kuva-yi Milliye Meydanı'nda halk hitap eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Seçim vaadlerini sıralayan Kılıçdaroğlu'na açılan pankart dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, "13.Cumhurbaşkanımız Balıkesir'e hoş geldiniz" yazılı pankartla karşılandı.

"Toplandığımız meydan sıradan bir meydan değil. Kuvâ-yi Milliye Meydanı. Kuvâ-yi Milliyeciler var burada." diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lozan'ın yıl dönümünü bayram ilan edeceğiz. Bu teklifi yaparken akla karayı bir daha göreceğiz. Bu teklifi TBMM Genel Kurulu'na getirirken kimlerin vatansever olduğunu hep beraber göreceğiz. O gün TBMM'nin Genel Kurulu'nu izlemenizi isteriz. Lozan'ın ne olduğunu 7 düvele anlattık. Henüz kendi ülkemizde bazı çevrelere anlatamadık. Onu da anlatacağız. Türkiye bütün mazlum milletlere örnek olan, önderlik yapan bağımsızlık savaşını veren ülkedir. Kuvâ-yi Milliye'nin başkenti Balıkesir'e İstiklal Madalyası vermek lazım. Kimler Balıkesir'in yanında onu da göreceğiz.

"Vatanımıza ve bayrağımıza canımız feda"

İki kırmızı çizgimiz var. Vatanımız ve bayrağımız. Vatanımıza ve bayrağımıza canımız feda. Kimliği, inancı ne olursa olsun vatanına ve bayrağına bağlı herkesin kucaklaşması lazım. Vatanına ve bayrağına bağlı herkesin başımızın üstünde yeri var.

"Bize inanın, bize güvenin, bizimle yürüyün"

Beş cente muhtaç bir Türkiye gerçeği var bugün. Türkiye kanla gözyaşıyla kuruldu. Bu gerçekten yola çıkmamız lazım. Bu ülkenin bir itibarı, bir saygınlığı var. Bütün mazlum milletlere örnek olma pozisyonu var. Devletin dini adaletse adaleti yeniden getirmek zorundayız. Hangi görüşten olursa olsun herkes hak, hukuk, adalet diyor. Bir kez daha söylüyorum bize inanın, bize güvenin, bizimle yürüyün. Hak, hukuk, adalet için bizimle yürüyün.

"Feriştahınız bile gelse geri adım atmam"

Baskı kuruyorlar, tazminat davaları açıyorlar, sanıyorlar ki Kılıdaroğlu geri adım atacak. Sizin feriştahınız bile gelse geri adım atmam! Ben millet için çalışıyorum, kendim için değil. Bu ülkede bir çocuk gece yatağa aç giriyorsa o gece rahat uyumam. Bunun kavgasını veriyorum. Üniversite mezunları işsizse, senin çocukların dört yerden maaş alıyorsa ben bunun hesabını sormak zorundayım. Sanıyorlar ki Türkiye'de istedikleri gibi at koşturabiliyorlar. Türkiye'nin tarihini bilmiyorlar. Bizim iktidarımızda bize mal varlığımızı açıkla dediğinde incelemezsen namertsin diyeceğiz. Sorunları çözeceğiz. İktidar olduğumuzda ilk bir hafta içinde çiftçilerin ister bankalardan ister tarım kredi kooperatiflerindeki kredilerinin faizlerini sileceğiz. Hiç bir çiftçinin ektiği ürün, beslediği hayvan dolayısıyla zarar etmesine asla izin vermeyeceğiz. Yazın bir tarafa, Kılıçdaroğlu sözü deyin. Sen üretmezsen milyonlar aç kalır. Bu ülkede alın teri üreten kazanacak.

Para babalarına ve tefecilere de beşli çetelere de izin vermeyeceğiz. Bunların iktidarı, havadan para kazananların iktidarıdır. Elinde viski şişesi, bankada milyonları var, faiz elde et, vergi muafiyeti getiriliyor. Emekli vergi veriyor, işçi veriyor, sanayici veriyor, bunlar neden vermiyor. Bu düzeni değiştireceğiz. Rahmetli Ecevit'in dediği gibi: Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzeni getireceğiz. Kırsalda görev yapan kadınlar ve gençler, bunların sosyal güvenlik pirimlerini devlet ödeyecek. Kadın başkasına muhtaç olmayacak.



"İktidarımızda bayramlarda emeklilere asgari ücret kadar iki ikramiye vereceğiz"

Bu düzeni değiştireceğiz. Rahmetli Ecevit'in dediği gibi; "Ne ezilen, ne ezen insanca hakça bir düzen" getireceğiz. Emekliler, EYT'liler. Çözdüler, çözdüler, çözemediler, biz çözeceğiz. Meraklanmayın. İktidarımızda bayramlarda emeklilere asgari ücret kadar iki ikramiye vereceğiz.

"Sen kim, Bay Kemal olmak kim"

Bay Kemal olmak için önce ahlaklı olacaksın, kul hakkı yemeyeceksin, adaletli olacaksın, emperyal güçlerin önünde diz çökmeyeceksin. Bay Kemal olmak için Körfez ülkelerine el avuç açmayacaksın, bu ülkenin itibarını koruyacaksın. Bay Kemal olmak için İstanbul Sözleşmesi'ni bir hafta içinde yürürlüğe koyacaksın. Sen kim, Bay Kemal olmak kim.

"Sağlıkta şiddeti çözeceğiz"

Sağlıkta şiddet, bunu da çözeceğiz. TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıracağız. Tüm sağlıkçılara sesleniyorum. Pazartesi gününden itibaren bu işin takipçisi olacağız. Eğer birileri Meclis'e gelmekten kaçınırsa, kanun teklifine hayır derlerse, iki eliniz yakanızda olsun. Sorun sistemde. Bir hastaya 5 dakika bakacakmışsın, 6 dakika olmazmış. Dünyadan, Anadolu'dan kopmuş bunlar. Ne olduğunu bilmiyorlar. Para delisi olmayı Allah kimseye nasip etmesin.





"Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla göndereceğiz"

Mülteciler, Suriyeliler, Afganlı kardeşlerimiz... Afganistan'dan gelenleri İran'a iade edeceğiz. Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla memleketlerine göndereceğiz. Önce oturup Suriye yönetimi ile anlaşacağız. Ulusal ve uluslararası teminatları alacağız. Okullarını, yollarını yapacağız. İş istihdamı sağlayacağız. Kendi ülkelerinde huzur içinde yaşamaları için ellerimizden ne geliyorsa yapacağız. Onurlu bir dış politikaya ihtiyacımız var. Eğilmeyen, bükülmeyen bir dış politikaya ihtiyacımız var. Şahsileştirilmeyen bir dış politikaya ihtiyacımız var. Söyledim, dış politika milli olmak zorundadır. İktidar muhalefet ayrımı olmaz. Ama şahsileştirdiler. Yaptıkları bazı özel görüşmelerde Dışişleri Bakanlığı'ndan kimseyi almıyorlar. Neden almıyorsun? Sen orada neyi özel görüşüyorsun?

Öğreneceğim bunların tamamını, hiç merak etmeyin. Bay Kemal olmak, kemale ermektir. Bunları yapacağım ve öğreneceğim. Kimse memleketin iradesine gölge düşüremez. Sen gidip özel görüşme yapamazsın, yakınlarını oraya taşıyamazsın. Oğlunu devlet protokolünde tutamazsın."