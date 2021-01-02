Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsü kapanmış bir konudur

Kemal Kılıçdaroğlu, dostlarıyla birlikte iktidara gelmeleri durumunda başörtüsü meselesiyle uğraşmayacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV canlı yayınına konuk oldu.

Suat Toktaş'ın sorularını yanıtlayan CHP Lideri, başörtüsü üzerinden devam eden tartışmalara ilişkin konuştu.

"BAŞÖRTÜSÜ KAPANMIŞ BİR KONUDUR"

İktidara geleceklerini iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Benim için başörtüsü kapanmış bir konudur. Boşu boşuna tartışıyoruz. Ben herkesin inancına, yaşam tarzına saygı duyuyorum." dedi.

"KİŞİNİN İNANCIYLA UĞRAŞACAK ZAMANIMIZ YOK"

Suat Toktaş'ın "İktidara geldiğinizde de, devlet memurları açısından soruyorum. Kılık kıyafet gibi bir gündeminiz yok mı?" sorusu üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Yok efendim. İktidara geleceğiz. Dostlarımızla beraber iktidar olacağız. Bizim kişinin inanacıyla uğraşacak zamanımız yok, uğraşmayacağız da. Herkesin kimliğine kişiliğine saygı duyacağız." ifadelerini kullandı.