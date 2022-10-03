CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de başörtüsü sorunu olduğunu öne sürerek, konu hakkında kanun teklifi vereceklerini açıkladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisi daha ekledi...

Twitter hesabından paylaştığı videoda, Türkiye'de başörtüsü sorunu olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, bunu yasal güvenceye alacaklarını söyledi.

AK Parti hükümetinin ortadan kaldırdığı başörtüsü sorununu seçim vaadi olarak kullanmaya çalışan Kılıçdaroğlu, yarın TBMM'ye kanun teklifi sunacaklarını açıkladı.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yaralardan biri de başörtüsü"

"Geçen hafta yol arkadaşlarıma yanımda mısınız diye sordum. Çünkü bu yaraları kapatmak cesaret istiyor, gözü peklik istiyor. Gelecekte gençlerimiz bu sorunlarla boğuşmasın diye bazen oy kaybetmeyi bile göze almak gerekiyor. Özetle yürek istiyor yürek, siyaseten büyük yürek istiyor. Türkiye'yi barıştırma yolu engebeli bir yol. Bu yolda hep beraber yürümek zorundayız. Bu yaralardan biride baş örtüsü mevzusu.

Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsünü yasal güvenceye alacağız VİDEO

"Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkarıyoruz"

Burada bizim de yanlışlarımız oldu geçmişte. Değişmeyi ve öğrenmeyi bildik. Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı. Bu meseleyi toplum olarak aşma, geride bırakma zamanı. Konuyu devlet ciddiyeti ile çözme ve siyasetçilerin iki dudağı arasından çıkarma zamanı. Evrenseller hukuk ilkeleri ile uyum içerisinde bir kanuni çerçeve oluşturduk. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinde çıkarıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkarıyoruz. Yarından itibaren bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızın ardından Meclis'e vereceğiz. CHP grubu, eksiksiz, fakatsız ve yüreklice bu kanunun arkasında duracak."







