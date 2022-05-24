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    Kemal Kılıçdaroğlu beklenen paylaşımı yaptı

    Kemal Kılıçdaroğlu beklenen paylaşımı yaptı

    Siyasetini Cumhurbaşkanı Erdoğan nefreti üzerine oturtan Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika'da kurulan bir vakıf üzerinden Erdoğan'a suçlamalar yöneltti.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 22:39
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 22:59
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

    Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında partililere ve halka seslenerek saat 22.00'de bir video yayınlayacağını duyurmuştu.

    Beklenen paylaşımı yaptı

    Beklenen videoyu yayınlayan Kılıçdaroğlu, yine siyasetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nefreti üzerinden yaptı.

    Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD'de kurulan bir vakıf üzerinden suçlamalarda bulundu.

    Kemal Kılıçdaroğlu beklenen paylaşımı yaptı #1

    Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları, ABD'de açık bilgi

    Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’den vakıflar üzerinden ‘gizli’ bir şekilde Amerika’ya para kaçırıldığını iddia etti. Ancak CHP Lideri’nin paylaştığı belgeler, ABD Adalet Bakanlığı tarafından herkese açık bilgiler.


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