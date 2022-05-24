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- Kemal Kılıçdaroğlu beklenen paylaşımı yaptı
Kemal Kılıçdaroğlu beklenen paylaşımı yaptı
Siyasetini Cumhurbaşkanı Erdoğan nefreti üzerine oturtan Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika'da kurulan bir vakıf üzerinden Erdoğan'a suçlamalar yöneltti.
- Haber Merkezi
- 24.05.2022 - 22:39
- Güncelleme : 24.05.2022 - 22:59
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.
Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında partililere ve halka seslenerek saat 22.00'de bir video yayınlayacağını duyurmuştu.
Beklenen paylaşımı yaptı
Beklenen videoyu yayınlayan Kılıçdaroğlu, yine siyasetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nefreti üzerinden yaptı.
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD'de kurulan bir vakıf üzerinden suçlamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları, ABD'de açık bilgi
Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’den vakıflar üzerinden ‘gizli’ bir şekilde Amerika’ya para kaçırıldığını iddia etti. Ancak CHP Lideri’nin paylaştığı belgeler, ABD Adalet Bakanlığı tarafından herkese açık bilgiler.