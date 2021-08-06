Kemal Kılıçdaroğlu: Belediye başkanları bir dönem daha devam etmeli

Kemal Kılıçdaroğlu: Belediye başkanları bir dönem daha devam etmeli

Kemal Kılıçdaroğlu, büyükşehir belediye başkanlarının bir dönem daha devam etmesi gerektiğini, başarılarını devam ettirmelerini istediğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de Hülya Hökenek'in sunduğu Enine Boyuna programının konuğu oldu.

Kılıçdaroğlu programda gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Negehan Alçı, Kılıçdaroğlu'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, ortak adaylık için isimlerinin çok fazla gündeme gelmesinin ardından, kendisinin ortak adaylığı konusunda olumlu mesajlar verdiğini hatırlatarak, bunun "ön kesme" girişimi olup olmadığını sordu.

"BAŞARILARINI DEVAM ETTİRMELİLER"

Muharrem Sarıkaya ise Kılıçdaroğlu'nun daha önce büyükşehir belediye başkanlarının birer dönem daha başkanlık yapmaları gerektiği yönündeki açıklamalarının arkasında olup olmadığını sordu.

Kılıçdaroğlu, Başkanların başarılarını devam ettirmelerini istediğini ifade ederek "Büyükşehir belediye başkanları bir dönem daha devam etmeli. Başarılarının sürekli olmasını isteriz. Elbette daha iyi yerlere gelebilirler, daha güzel yerlere gelebilirler. Burada hiçbir tereddütümüz yok bizim." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Belediye başkanları bir dönem daha devam etmeli VİDEO