Kemal Kılıçdaroğlu: Belediyelerimize kumpas kuruyorlar

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'deki rantı kullanmak için CHP'li belediyelerin köşeye sıkıştırdığını savundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'e özel açıklamalarda bulundu.

Hükümetin CHP'li belediyelere karşı baskı uyguladığını savunan Kılıçdaroğlu, Tunç Soyer'e karşı linç kampanyası yürütüldüğünü ifade etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, şu açıklamaları yaptı:

"TUNÇ BEY'E LİNÇ KAMPANYASI"

"Tunç Bey'e yönelik bir linç kampanyası yürütüyorlar. Orada TURSAB yetkilileri ile bir araya gelmişler. İzmir'de turizmi nasıl canlandırırız; şehre daha fazla turist nasıl gelebilir diye. O çerçevede bir İzmir markası yaratmak istiyorlar.

BELEDİYELERE OPERASYON

Hükümet iki açıdan sıkıştırıyor. Gerçekten belediye başkanlarının elini kolunu bağlamak istiyor ama belediye başkanlarımız bunu kavgasız dövüşsüz aşıyorlar.

İkincisi ise savcılar aracılığıyla belediye başkanlarının üzerine gitmeye çalışıyorlar; baskı kuruyorlar.

Yargıyı maşa olarak kullanarak CHP'li belediyeler üzerinde baskı kurmak istiyorlar.

Mesela Yalova Belediye başkanımız. İhbarı yapan kendisi, kendisinden önce başlayan uygulama. Kendisinin de o işin içinde olduğuna dair hiçbir delil yok ama sırf Sarayın talebi doğrultusunda bir numaralı sanık olarak ağır cezaya verildi. Hiçbir delil yok ortada. Niçin bir numaralı sanık gösterildi? İdare mahkemesini kazanmasın diye... Açtığı davayı göreve iade davasını, mecburen ağır cezadaki davanın sonuçlanmasını bekleyecek. Böylece uzun yıllar ya da uzun süre belediye başkanlığı yapamayacak.

Böylece belediye başkanlarımıza bir kumpas kuruyorlar. Yargı aracılığıyla kuruyorlar bu kumpası. Biz bunun da farkındayız.





"RANTİYE SINIFI İZMİR'İN SAHİLLERİNE GÖZ DİKMİŞ DURUMDA"

Özellikle rantın büyük olduğu İzmir'de belediye başkanlarımıza kumpas kurma girişimlerinin de olduğunu biliyoruz. Bunun dışında kumpas kurulduğunu da biliyoruz. Özellikle İstanbul'da rantı tümüyle tüketen rantiye sınıfı; İzmir'e, İzmir'in sahillerine göz dikmiş durumda. Oradaki rantı kullanmak istiyor. Belediyeler de buna izin vermeyince hükümet aracılığıyla belediyelere yargı üzerinden baskı kurulmak isteniyor."