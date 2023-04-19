Kemal Kılıçdaroğlu: Ben Aleviyim Sosyal medya hesabından 'Alevi' başlığı altında bir video paylaşan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben Aleviyim. Hak, Muhammed, Ali inancıyla yetişmiş samimi bir Müslümanım." dedi.

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bu süre zarfında sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Kürtler üzerine bir video çeken Kılıçdaroğlu, bu sefer Alevilik hakkında bir video paylaştı.

"Ben Aleviyim"

Kendisinin de bir Alevi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"İlk oyunu verecek olan sevgili evlatlarım. Ben Aleviyim. Hak, Muhammed, Ali inancıyla yetişmiş samimi bir Müslümanım. Allah'ın verdiği bir canım var. Kul hakkı yemem, harama, beytülmala el uzatmam. Atatürk'ün bize armağan ettiği bu güzel ülkede, herşeyden uzak ve yoksul bir evde doğdum. Cumhuriyet'in bize verdiği fırsatlar sayesinde okudum. Mesleğim oldu, ailemi kurdum."

Kılıçdaroğlu: "Alevi olmaz diyen sistem"

Alevilerin ötekileştirildiğini düşünen Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında şunları söyledi: