Kemal Kılıçdaroğlu, neden PKK demediğini "Ben terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değilim." ifadeleriyle açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Gara bölgesinde hain terör örgütü tarafından kaçırılan ve alçakça şehit edilen 13 masum vatandaşımız için taziye mesajı yayınladı. Ancak CHP Lideri'nin, HDP ile var olan ilişkilerin bozulmaması için "Terör örgütü PKK" ifadelerini kullanmaması tepkilere neden oldu.

Bugün de BBP ile görüşemesinin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gara Operasyonu'nun ardından neden terör örgütü PKK'nın adını kullanmadığını açıkladı.

"REKLAM YAPMAK ZORUNDA MIYIM"

Kılıçdaroğlu, "Biz, bir terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz." diyerek kendisini şu ifadelerle savundu;

"Bölücü terör örgütüne söylenmesi gereken her şey söylenmiştir. Devletin diline uygun. MSB bölücü terör örgütü der, biz de kullanıyoruz. Bölücü terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerinde hesapları olan bütün terör örgütlerine karşıyız. Türkiye'nin birliğinden ve bütünlüğünden yanayız." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu: Ben terör örgütünün reklamını yapmam İZLE