Kemal Kılıçdaroğlu: Benden beklenen değişimi yapacağım CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 4-5 Kasım tarihindeki kurultayda kendisinin açısından bir sorun olmadığını ifade ederek, kamuoyunun beklediği değişimi yapacağını vurguladı.

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CHP'de 'değişim' tartışmaları sürüyor...

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği bazı isimler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini savunuyor.

CHP Grup Başkanlığı görevini yürüten Özgür Özel, genel başkanlık için adaylığını açıklarken bir yandan da partide kurultay hazırlıkları var.

Küçükkaya, Kılıçdaroğlu görüşmesi

Çıkacak sonuç merak uyandırırken Gazeteci İsmail Küçükkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile geçtiğimiz cuma günü yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı.

Küçükkaya, Halk TV'deki programında Kılıçdaroğlu'na seçim sonuçları ve kurultaya ilişkin soruları yönelttiğini aktardı.

Kılıçdaroğlu, 4-5 Kasım tarihinde genel başkanın seçileceği kurultayda kendisinin açısından bir sorun olmadığını ifade etti.

"Kamuoyunun benden beklediği değişimi yapacağım"

Küçükkaya'nın "Değişim yapacak mısınız?" şeklindeki sorusuna Kılıçdaroğlu, "Evet, değişim yapacağım. Kurultayın hemen arkasındaki Tüzük Kurultayı'na dikkat edin. Kamuoyunun benden beklediği değişimi yapacağım." cevabını verdi.

"Birtakım hatalar oldu"

14-28 Mayıs tarihlerindeki seçimlerin sonuçlarını da değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Tabii ki birtakım hatalar oldu ama bu seçimde devlet imkanlarının nasıl kullanıldığı, neler yapıldığı, hangi oyunlara ve hilelere başvurulduğunu konuşmamız gerekir." ifadelerini kullandı.