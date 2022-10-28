Boğaziçi Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler hattının resmi açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bizler hep beraber Türkiye'yi ikinci yüzyıla hazırlayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, yapımı tamamlanan Boğaziçi Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler hattının resmi açılışını gerçekleştirdi.

800 metre uzunluğa sahip, seyahat süresi ise 2 buçuk dakika olan hattın açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Devleti yönetenlerin belli sorumlulukları vardır. Alt yöneticiler belli sorunlarla karşılaştığında üst yöneticiler bu sorunların aşılması için katkı verirler, çaba harcarlar. Bu sorunlar aşılmasın, İstanbul bizimdi, bir daha belediye başkanı sorunlarla karşılaşsın, sorunların içinde boğulsun, sorunları çözemesin, biz gelelim. Bu sağlıklı ve tutarlı bir devlet anlayışı değil." ifadelerini kullandı.

"Nasıl çelme takarım diye arayışa girerseniz devleti yönetemezsiniz"

Kılıçdaroğlu, "Bilgi kadar değerli bir şey yoktur. Aksini düşünmek, farklı düşünmek kadar değerli bir şey yoktur. Hayatı sorgulamak kadar değerli bir şey yoktur. Merak duygusunu güçlendirmek kadar değerli bir şey yoktur. Eğer siz bunları önemsiyor ve önem veriyorsanız o zaman sizin bir vizyonunuz var demektir. Kısır tartışmalar içinde acaba belediye başkanına nasıl çelme takarım, nasıl görevini yapamaz diye arayışa girerseniz, siz devleti yönetemezsiniz. Nitekim, yönetemiyorlar." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu: Bir ittifakız, 6 lider bir aradayız VİDEO

"Üniversiteyi felç ederseniz teknoloji devrimini kaçırmış olursunuz"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Üniversitenin bilgi üretmesi, bir ülkenin ekonomik açıdan sıçramasına yol açar. Üniversiteyi felç ederseniz, Osmanlı nasıl sanayi devrimini kaçırdıysa siz de teknoloji devrimini kaçırmış olursunuz. Bir kişi ben vizyon sahibiyim diyorsa önümüzdeki yüzyıldaki gelişmeleri görmek zorundadır. Dünyanın nereye gittiğini görmek zorundadır. Dünyada hangi gelişmelerin olduğunu bilmek zorundadır. Bilgi üretmeyen bir ülkenin 21'nci yüzyılda sınıf atlaması mümkün değildir. Bilgiyi nerede üreteceğiz? Üniversitelerde. Ne demiş düşünür. Sultanın sofrasında oturan alimin fetvasından hayır gelmez. Eğer birileri sultanın sofrasına oturarak Boğaziçi'nde görev yapmaya çalışıyorsa oradan hayır gelmez." dedi.

"Türkiye'yi ikinci yüzyıla hazırlayacağız"

"Bizler hep beraber Türkiye'yi ikinci yüzyıla hazırlayacağız." diyen Kılıçdaroğlu, "Bir ittifakız. 6 lider bir aradayız. 6 lider bir arada, bugün yaşadığımız şartları hepimiz biliyoruz. Zorlukları hepimiz biliyoruz. Hepimiz bu zorlukları nasıl aşacağımızı da biliyoruz." şeklinde konuştu.

"Projenin tek sahibi millet"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da hattın önceki dönemden yarım kaldığına dikkat çekerek, "Biz neredeyse kalan yüzde 80'ini ve geçmişteki hataları gidererek yaptığımız iş ve bitiriş biçimimiz aynen buradaki gibi olmuştur. Çıkıp diyorlar ki, 'İmamoğlu bizim projemizi sahipleniyor. Sahiplenmesek batırırdınız, batırmadık. Sizden teslim aldık, sahiplendik, insan gibi teslim ediyoruz. Bizim dediğimiz şey bir partinin olabilir mi? Bir zümrenin olabilir mi? Burada herkes milletin bütçesini en ahlaklı, en erdemli şekilde çalışıp hayat geçirmenin çabası içerisinde. Projenin tek sahibi var. Millet." diye konuştu.

İmamoğlu, "Kendi dönemimizdeki iş yapma düzenimizi gururla sahipleniyorum onu söyleyeyim. Bu bizim iş yapma düzenimizdir ve gurur duyuyorum." dedi.

Açılışın ardından füniküler ile Aşiyan'a giden Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, buradan tekne ile Kabataş Transfer Merkezi inşaat sahasına geçti.