Geçtiğimiz hafta iktidara gelmeleri durumunda Kandil'i PKK'nın başına yıkacağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, son konuşmasında tezkereye hayır demesinin gerekçesini anlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Gençlik Kolları 16. Olağan Kurultayı’na katıldı.

Kurultayda konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatan tezkereye değindi.

"'HAYIR' DİYEREK EN DOĞRUSUNU YAPTIK"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’ndaki oylamada CHP'nin 'hayır' oyunu kullandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Suriye tezkeresine ‘hayır’ dedik, elbette doğrusunu yaptık." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu: Biz milliyetçiyiz

"DAHA ÖNCE EVET DEDİK, NE OLDU"

Tezkereye onay vermemelerine dair gerekçeleri olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Kendi ülkemizde yabancı askerlerin gelmesini istemiyorsak zaten tezkereye hayır demek zorundayız, biz Kuvayi Milliyeci'yiz. Daha önce gelen tezkerelere evet demiştik, noldu, ne yaptılar? Evet dedik de ne yaptılar.

"BİZ MİLLİYETÇİYİZ"

Beklentilerimizi karşıladılar mı? Biz milliyetçiyiz, biz devrimciyiz. Kendi toprağımız için, kendi bayrağımız için yeri ve zamanı geldiğinde hayatımızı seve seve veriririz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın."

"O KANDİL'İ YERLE YEKSAN EEDECEĞİM"

Öte yandan Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde terörle mücadele konusunda iddialı açıklamalarda bulunmuştu.

Kandil'i yerle yeksan edeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Terörle mücadeleyi bunlar gibi yapmayacağız. Söz veriyorum o Kandil denen terör yuvasını yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler. Mücadele yürek, bilek işidir." demişti.

