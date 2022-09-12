Ülkücülerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bozkurt Kemal” sloganlarıyla karşılandı. Katılımcılardan birinin "Bir olacağız, diri olacağız" ifadesi de dikkatlerden kaçmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da ülkücü grupla bir araya geldi.

‘Önce Türkiye Buluşması’ adlı programa katılan Kılıçdaroğlu, “Bozkurt Kemal” sloganıyla karşılandı…

Bazı ülkücülerin Kılıçdaroğlu'nun adını haykırırken, "Bozkurt" işareti yaptığı görüldü.

‘Bozkurt Kemal’ sloganları eşliğinde yürüdü

CHP liderinin bu anlarını, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan paylaştı.

Özkan, paylaşımını “Genel Başkan’ımız Kılıçdaroğlu, ‘Bozkurt Kemal’ sloganlarıyla karşılandı. Toplumun her kesimini kucaklayan lider, Kılıçdaroğlu” notuyla duyurdu.

“Bir olacağız, diri olacağız”

Bu sırada bir katılımcının “Bir olacağız, diri olacağız, hep beraber olacağız. Allah yolunu açık etsin Sayın Genel Başkan’ım. Yolun açık olsun Sayın Genel Başkan’ım. Şeref verdiniz, şeref. Ülkücülere şeref verdiniz Sayın Genel Başkan’ım” dediği de duyuldu.

“Ayağınıza sağlık Genel Başkan’ım” diyen bir başkası ise alkışlarla karşılık aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu 'Bozkurt' sloganlarıyla karşılandı VİDEO

“Bizim 2 kırmızı çizgimiz var; bayrağımız ve vatanımız”

Öte yandan buluşmada Kılıçdaroğlu, dikkat çeken mesajlar verdi.

“Değerli ülkücü kardeşlerim, Türkiye sevdalısı olan kardeşlerim hep beraber birlikte olmak zorundayız.” diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Görüş farklılıklarımız olabilir. Ama eğer Türkiye bizim ortak paydamızsa, bayrak bizim ortak paydamızsa ki CHP için şunu rahatlıkla söyleyebilirim; bizim 2 kırmızı çizgimiz var; bayrağımız ve vatanımız. Her türlü eleştiri olabilir. Başımın üstünde. Ama bayrak ve vatan bizim kırmızı çizgimiz. Bayrağımızın altında özgürce yaşamak zorundayız. Bu olmadığı takdirde birilerine yem olursunuz.





“Osmanlı niye battı?”

Bir gerçeği çok iyi bilmemiz gerekiyor; Osmanlı niye battı? Sanayi Devrimi'ni kaçırdığı için battı. Eskiden yalın kılıç gidiyorduk, bilek gücü vardı. Önümüze geleni püskürtüyorduk. Şimdi elinde tüfek 500 metreden seni indiriyor. O zaman Sanayi Devrimi'ni kaçırdıysanız ayakta tutamazsınız bir devleti. Şimdi geldiğimiz süreç daha tehlikeli bir süreç. Teknoloji devrimini artık yakalamak zorundayız. Pırıl pırıl evlatlarımızın yurt dışına değil içerde üretmesi gerektiğine inanmak zorundayız.”