Kemal Kılıçdaroğlu: Bülent Arınç güzel konuştu

AK Parti'yi eleştiren bir konuşma yapan Bülent Arınç'a, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi.

Geçtiğimiz gün eski TBMM Başkanı ve AK Parti'nin kurucu üyelerinden Bülent Arınç'ın, Türk Demokrasi Vakfı'ndaki konuşması kamuoyunun gündemine oturdu.

"Keşke AK Parti de gelseydi"

Konuşmasında AK Partiyi eleştiren Arınç, " AK Partililer bu tür toplantılara mutlaka katılmak zorundalar. Katılmazlarsa eksik kalırlar. Bu toplantıya AK Partili sıfatıyla gelmedim. Meclis Başkanı sıfatıyla davet edildim. Bu toplantıda keşke AK Partililer de olsaydı.

"Kral çıplak demenin zamanı"

Şimdi kral çıplak demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir. Benim burada bulunmam Türk Demokrasi Vakfı’nın kuruluş yıl dönümü kutlamaya iştiraktir. Altılı masa ve onların temsil ettikleri ittifak her biri benim katımda saygındır. Düşüncelerine saygılıyım." ifadelerini kullandı.

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Kılıçdaroğlu'na soruldu

Bugün de konuyla ilgili CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar geldi.

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan CHP Lideri'ne, Arınç'ın konuşması soruldu.

"Ders veren bir konuşma"

Arınç'ın konuşmasını beğendiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Arınç'ın konuşması siyasetçilere ders verir nitelikte bir konuşmaydı. Bu ifade benim açımdan önemli aslında Türk demokrasisi için de son derece önemli bir açıklama. AK Parti yeni kurulduğunda iktidar olmadığında hemen hemen her toplantıya gittiğini ama şimdi bu toplantılara gitmediğini ifade etti. Bir siyasal parti Türkiye'yi yönetmeye talipse Türk Demokrasi Vakfı gibi bir vakıfta belli bir konuları konuşacaksa, AK Parti'nin de gelip söyleyecekleri olması lazım." diyerek takdir etti.

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