Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Kuşoğlu'nun istifasını istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Bülent Kuşoğlu'nun istifasının istenildiği öğrenildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, geçtiğimiz günlerde partisinin Çankaya İlçe Başkanlığı binasının açılış töreninde konuştu.

Kuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN SEVGİLERİNİ İLETİYORUM"

Kuşoğlu konuyla ilgili, "Sayın genel başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Bülent Kuşoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

KUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI İTTİFAKI KARIŞTIRDI

Bu sözlerin ardından CHP'nin Millet İttifakı'ndaki ortaklarından peş peşe açıklamalar geldi ve rahatsızlıklar dile getirildi.

KILIÇDAROĞLU, İSTİFASINI İSTEDİ

Ankara kulislerinden gelen son bilgilere göre ise CHP'de Bülent Kuşoğlu'yla ilgili kazan kaynamaya başladı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bülent Kuşoğlu'nun istifasını istediği öğrenildi.