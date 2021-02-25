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- Kemal Kılıçdaroğlu: Bunu yiyeceğim, diyecekler ki 'malı götürdü'
Kemal Kılıçdaroğlu: Bunu yiyeceğim, diyecekler ki 'malı götürdü'
Esnaf ziyareti sırasında Aksaray'daki bir dönerciye giren Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine ikram edilen döneri yediği sırada "Bunu yiyeceğim, diyecekler ki malı götürdü" ifadelerini kullandı.
- Haber Merkezi
- 25.02.2021 - 17:02
- Güncelleme : 25.02.2021 - 17:04
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi program için Aksaray'a gitti.
Kentteki çarşıyı dolaşarak esnafla sohbet eden CHP lideri, bir dönerciye uğradı.
Dükkan sahibi, Kılıçdaroğlu'na dönerini tattırmak için bir önceki günden hazırlık yaptığını söyleyerek bir tabak hazırladı.
"DİYECEKLER Kİ MALI GÖTÜRDÜ"
Bu sırada Kemal Kılıçdaroğlu, "Şimdi ben bunu yiyeceğim, diyecekler ki malı götürdü." ifadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu: Bunu yiyeceğim, diyecekler ki 'malı götürdü' VİDEO
"AĞZIMIZI AÇIYORUZ, BİR SÜRÜ LAF ÇIKIYOR"
Gülüşmelerin ardından "Bununla mı götürmüş olacaksınız." diyen dükkan sahibine Kılıçdaroğlu, "Ağzımızı açıyoruz, bir sürü laf çıkıyor." şeklinde yanıt verdi.
Esnaf ise Kılıçdaroğlu'na "Ağzınızı açmadan yiyin o zaman." dedi.