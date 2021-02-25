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Kemal Kılıçdaroğlu: Bunu yiyeceğim, diyecekler ki 'malı götürdü'

Kemal Kılıçdaroğlu: Bunu yiyeceğim, diyecekler ki 'malı götürdü'

Esnaf ziyareti sırasında Aksaray'daki bir dönerciye giren Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine ikram edilen döneri yediği sırada "Bunu yiyeceğim, diyecekler ki malı götürdü" ifadelerini kullandı.