CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin açıkladığı vizyon belgesine ve THK'daki ihalelere tehdit diliyle cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Daha önce memurlara, çiftçilere ve bürokratlara yönelik tehdit dilini kullanan Kılıçdaroğlu, bu ifadelerine kaldığı yerden devam etti.

AK Parti'nin son günlerde yaptığı atağa sadece tehditvari sözlerle karşılık vermeye çalışan Kılıçdaroğlu'nun, grup toplantısındaki "Burunlarından fitil fitil getireceğim." ifadesi dikkat çekti.

AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı vizyonu için davet çağrısını da geri çeviren CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Bir siyasetçinin vizyon belgesi ortaya koyabilmesi için önce dünya tarihi bilmesi gerekir." dedi.

"Burnundan fitil fitil getireceğim"

Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Türk Hava Kurumu (THK) kayyumlar tarafından yönetiliyor. İstanbul'da güzel bir oteli var kirada. Bu oteli ele geçirmek istiyorlar. Bununla ilgili süren bir dava var. Bu davayı arkadaşlarımız yakından izlesinler. THK bu ülkenin havacılık konusunda kurduğu ilk kurumdur. Var olan bütün kaynaklarını hortumladılar bir oteli kaldı, şimdi oteli de ele geçirmeye çalışıyorlar. O oteli kim alırsa onun burnundan fitil fitil getireceğim. Tam bir yağma düzeni. Sen o adaleti benim külahıma anlat.

"Haksız yere tutuklananları biliyorum ama biraz sabır"



Geçen toplantıda da söyledim şimdi de söylüyorum. Allahın izniyle iktidar olduğumuzda bu ülkeye adalet ya gelecek ya gelecek diyorum. Adaleti getireceğiz bu ülkeye. Toplumun vicdanını rahatlatacağız. Haksız yere tutuklananları biliyorum. Bunların tamamını biliyoruz ama biraz sabır. Sandık gelecek, adalet isteyen herkes bize katılacak ve biz adaleti getireceğiz.

Kemal Kılıçdaroğlu: Burunlarından fitil fitil getireceğim



"Bir siyasetçinin vizyon belgesi ortaya koyabilmesi için önce dünya tarihi bilmesi gerekir"



Bir vizyon belgesi açıklandı. Bir cümle önemliydi. 'Gelin hep beraber bu vizyon belgesinin içini dolduralım' diye çağrı yapıldı. Bu ne demektir? 'Aslında bizim bir vizyon belgemiz yok, bize katkı verirseniz yeni bir vizyon belgesi yapalım' demektir. Bir siyasetçinin vizyon belgesi ortaya koyabilmesi için önce dünya tarihi bilmesi gerekir. Orta Doğu tarihi, kendi ülkesinin tarihini bilmesi lazım. Yok olan bir Osmanlı'dan genç bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl ortaya çıktığını bilmesi lazım. Bilimdeki ve teknolojideki gelişmeleri bilmesi lazım. Siz bir vizyon ortaya koyacaksanız, bir gelecek perspektifi ortaya koyacaksınız bunları bilmek zorundasınız. Aynı zamanda bu ülkenin düşünce, bilim insanlarıyla bir araya gelmeniz lazım. Dünyanın gidişatını görmeniz lazım. Ne yapmamız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Tarımda, demokraside, sanayide, ileri teknolojide, sosyal yaşamda.. Hepsini bilmeniz gerekiyor.





"Vizyon neymiş sana öğreteyim"



Vizyon sahibi olabilmek için bu saydıklarım asgari koşullar. Ben arada bir Erdoğan'a çağrı yapıyorum yine yapayım. Eğer vizyonerliğin ne olması gerektiğini bana anlatmak istiyorsan senin televizyon kanallarında ben hazırım. Gel, gel, gel. Kaçma gel. Vizyon neymiş sana öğreteyim."