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    Kemal Kılıçdaroğlu, büyükelçilerle yemekte buluştu

    Kemal Kılıçdaroğlu, büyükelçilerle yemekte buluştu

    AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle özel bir görüşme yapan Kemal Kılıçdaroğlu, gelecek vizyonunu anlattı.
    • AA
    • 29.09.2021 - 14:49
    • Güncelleme : 29.09.2021 - 15:02
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkelerin büyükelçileri ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

    Kılıçdaroğlu'nu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut karşıladı.

    AB İLE MASADA

    Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

    Yemekte, Türkiye ile AB ülkeleri arasındaki ilişkiler masaya yatırıldı.

    CHP Lideri, iktidara gelmeleri durumunda neler yapabileceklerini anlattı.

    CHP'nin vizyonunu anlattığı özel toplantıda; büyükelçiler ile Kılıçdaroğlu arasındaki iletişimi tercümanlar sağladı.

    Kemal Kılıçdaroğlu, büyükelçilerle yemekte buluştu #1

    Kemal Kılıçdaroğlu, büyükelçilerle yemekte buluştu #2

    Kemal Kılıçdaroğlu, büyükelçilerle yemekte buluştu #3

    Kemal Kılıçdaroğlu, büyükelçilerle yemekte buluştu #4

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