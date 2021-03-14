Kemal Kılıçdaroğlu: Çalışma koşullarınızı iyileştireceğiz

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Vatandaşı koruyan, sağlık emekçilerini onurlandıran güçlü sosyal devleti birlikte inşa edeceğiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Twitter üzerinden sağlıkçıların gününü kutlayan Kılıçdaroğlu, “Yaşamımızı emanet ettiğimiz değerli sağlık emekçilerimize söz veriyorum. Çalışma koşullarınızı iyileştireceğiz. Çalışırken can güvenliği endişesi yaşamadığınız ve emeğinizin karşılığını aldığınız bir sağlık sistemini birlikte kuracağız.” dedi.

“BİZİM ÖNCELİKLİ GÖREVİMİZ”

“Vatandaşı koruyan, sağlık emekçilerini onurlandıran güçlü sosyal devleti birlikte inşa edeceğiz” diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Bu bizim öncelikli görevimizdir. Bu vesileyle bir nefes sıhhat için, kendi nefesinden vazgeçen sağlık emekçilerimizin hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.

“SAĞLIK EMEKÇİLERİMİZİN BAYRAMI KUTLU OLSUN”

Bir canı yaşatabilmenin sorumluluğuyla hareket eden, iyiliği, emeği, dayanışmayı ve umudu yaşatmaktan vazgeçmeyen bütün sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum.”