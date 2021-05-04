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    Kemal Kılıçdaroğlu, camide biber gazlı müdahaleyi eleştirdi

    Gaziantep’te camiye yönelik polis müdahalesini de değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Cami bizim kutsalımızdır. Ne olursa olsun camide bu şekilde şiddet uygulanmamalı" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2021 - 09:03
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 09:33
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    Kemal Kılıçdaroğlu, camide biber gazlı müdahaleyi eleştirdi

    Gaziantep'te geçtiğimiz gün bir grup, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan tam kapanmayı ihlal ederek camide itikaf ibadeti yapmak istedi.

    Grup camiden çıkmak istemeyince, polis ve bekçilerin müdahalesiyle karşılaştı. Biber gazının da kullanıldığı müdahalede 8 kişi gözaltına alındı.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası bir bekçinin olayda biber gazı kullanması tepkilere neden oldu.

    CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu da konuyu gündemine aldı.

    "BAŞKA BİR ŞEKİLDE ÇÖZÜLEBİLİRDİ"

    Camiye yapılan müdahaleyi kınayan Kılıçdaroğlu, biber gazı kullanımını yanlış bulduğunu belirterek, “Cami bizim kutsalımızdır. Ne olursa olsun camide bu şekilde şiddet uygulanmamalı, biber gazı kullanılmamalıydı. Başka şekilde çözülebilirdi.” yorumunu yaptı.

    Gaziantep'te camide itikaf yapmak isteyenlere polis müdahalesi VİDEO

    Kemal Kılıçdaroğlu, camide biber gazlı müdahaleyi eleştirdi #1

    Kemal Kılıçdaroğlu, camide biber gazlı müdahaleyi eleştirdi #2

    Kemal Kılıçdaroğlu, camide biber gazlı müdahaleyi eleştirdi #3

    Kemal Kılıçdaroğlu, camide biber gazlı müdahaleyi eleştirdi #4

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