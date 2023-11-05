Kemal Kılıçdaroğlu çekilecek iddiası yalan çıktı CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda ikinci tura kalan seçim sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekileceği söyleniyordu.. CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur için oy kullandığını duyurdu.

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CHP'de değişim gölgesi altında yapılan tarihi kurultaydan beklenmedik bir sonuç çıktı..

Heyecanın ve gerginliğin yüksek olduğu kurultayda oyların sayılmasının ardından açıklanan karara göre iki aday da seçilemedi.

Sonuca göre Kılıçdaroğlu 664, Özel 682 oy aldı. Bu sonuçla birlikte Özgür Özel genel başkanlığı 2 oyla kaçırdı ve seçim ikinci tura ertelendi.

"Kılıçdaroğlu çekiliyor" iddiası yalanlandı

Kılıçdaroğlu'nun kazanması için 18 oya ihtiyaç varken, sosyal medyada seçimden çekileceği iddiaları ortaya çıktı.

Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

İkinci tur için oy kullandı

CHP Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, TV100'e yaptığı açıklamasında Kılıçdaroğlu'nun çekilmediğini, hatta ikinci tur için oy kullanmaya gittiğini söyledi.

Erdem, "Genel Başkanı’mızın çekildiği iddiaları gerçek dışıdır, kendisi az önce oy kullanmıştır. Demokrasi şölenimiz devam etmektedir" dedi.

Öte yandan ikinci tur için oylama devam ediyor.

Saat 02.30'a sürecek oylama sonucu, 684 oy alan aday genel başkan seçilecek.