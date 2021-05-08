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    Kemal Kılıçdaroğlu, Cemil Erhan'ın cenaze törenine katıldı

    Kemal Kılıçdaroğlu, Cemil Erhan'ın cenaze törenine katıldı

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, eski Devlet Bakanı Erhan'ın Ağrı'daki kalabalık cenaze törenine katılması tepkiye neden oldu.
    • AA
    • 08.05.2021 - 00:35
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden eski Devlet Bakanı Cemil Erhan'ın cenaze törenine katıldı.

    Erhan'ın cenazesi, Ankara'dan hava yoluyla Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'na, ardından kara yoluyla Patnos ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Camisi'ne getirildi.

    NAMAZ CAMİ İÇİNDE KILINDI

    Cuma namazı sonrası düzenlenen cenaze töreni, sağanak nedeniyle cami içerisinde yapıldı.

    Cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasının ardından Erhan'ın cenazesi, Patnos İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    KALABALIK CENAZE ELEŞTİRİSİ

    Cenazede çekilen görüntüler ise tepkilere neden oldu.

    Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta kalabalık cenaze namazlarını eleştirmesine karşı, hem mesafe kurallarının hiçe sayıldığı hem de kapalı ortamda kılınan namaza katılması kendisiyle çeliştiği yönünde yorumlara neden oldu.

    Kemal Kılıçdaroğlu, Cemil Erhan ın cenaze törenine katıldı #1

    Kemal Kılıçdaroğlu, Cemil Erhan ın cenaze törenine katıldı #2

    Kemal Kılıçdaroğlu, Cemil Erhan ın cenaze törenine katıldı #3

    Kemal Kılıçdaroğlu, Cemil Erhan ın cenaze törenine katıldı #4

    Kemal Kılıçdaroğlu, Cemil Erhan ın cenaze törenine katıldı #5

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