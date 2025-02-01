Kemal Kılıçdaroğlu: CHP, Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına son vermeli

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CHP içerisinde kaos yaşanıyor...

Dünya ile birlikte Türkiye tarihin en karmaşık aynı zamanda önemli bir döneminden geçiyor.

CHP'DE GÜNDEM ADAY

Ekonomik krizler, savaşlar, ülke içi terör konusu, Suriye ve bölgenin yeni düzeni, Gazze ve İsrail zulmü, Ukrayna Rusya savaşı gibi birçok sorun çözülmeyi beklerken ülkemizdeki muhalefetin gündemi Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday belirlemekten ibaret.

CHP Lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, partiye üye olan 1 milyon 600 bin kişinin seçeceği kişinin aday gösterileceğini açıkladı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ ARASINDA ADAYLIK KAVGASI

Bu açıklamanın ardından CHP'de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında adaylık yarışı hız kazandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İTİRAZ

Partinin tek gündemi 'kimin aday' olacağı sorusunu oluştururken bu duruma bir itiraz daha geldi.

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuştu.

'KAVGAYA SON VERİN' ÇAĞRISINDA BULUNDU

Adaylık tartışmalarına ilişkin konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP yönetiminin bugün için yapması gereken ilk işin, "Kim Cumhurbaşkanı olacak?" tartışmalarına son vermek olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, parti yetkililerinin "zamanı geldiğinde partinin yetkili organları adayımızı belirleyecektir" açıklamasıyla bu gereksiz tartışmaları engellemelerini önerdi.

ÖNERİLERİNİ ŞU ŞEKİLDE SIRALADI

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin neler yapması gerektiğine dair şunları sıraladı:

1- Cumhurbaşkanlığı adaylığının sanki tek gündemimiz ve sorunumuzmuş gibi gündemde tutulması, muhalefet bloğunun ve partimizin motivasyonu düşürürken, iktidarı rahatlatmaktadır. Önceliğimizin erken seçim talebi olması gerekirken, enerjimizi farklı alanlara harcamamalıyız. Bunu bir 'erken doğum' olarak tanımlayabiliriz. Erken doğumların riskini ise hepimiz biliyoruz.

2- Bugünden Cumhurbaşkanlığı seçimleri için parti içinde bir yarışı başlatmak, tarafları kutuplaştırır ve sonuçta bu Erdoğan'ın işine gelir. Daha açık söylemek gerekirse, böyle bir süreç, ‘pimi çekilmiş el bombasının partinin içine konması demektir.'

"TEŞKİLATLARDA KUTUPLAŞMA YAŞANIR"

3- Türkiye bir yarı açık cezaevine dönmüşken, işsizler, emekliler, çiftçiler, esnaf yani toplumun her kesimi kan ağlarken partinin enerjisi içe dönük bir tartışmaya, kutuplaşmaya evrilmemelidir. Bu kutuplaşma sadece adaylar düzeyinde değil, il - ilçe örgütleri düzeyinde de oluşur. Bu siyasetin doğasında vardır. Bu gerçeği görmezden gelemezsiniz.

4- Bugünden bir Cumhurbaşkanlığı tartışması başlatırsak, seçmenin gündemi ile partinin gündemi ayrışacaktır. Bu en çok partiye zarar verir. Yani 'koyun can derdinde kasap da et derdinde' algısı toplumun belleğine yerleşir.

5- Haydi diyelim bu sürece devam edilecek. Birden fazla cumhurbaşkanı adayı parti üyelerine 'beni seçin' ya da 'bana oy verin' derken neyi vaat edecek? Ne söyleyecekler? Daha partinin görüşü bile netleşmemişken, ya da yokken!.. Sosyal medyadaki kirliliği, trol ordularının görevlerini düşünürsek parti içi bir karalama süreci en çok Erdoğan'ın işine yaramayacak mıdır?

6- Böyle bir sürecin başlaması, partinin birliğine ve bütünlüğüne zarar vermeyecek midir? Parti içinde ayrışmayı tetiklemeyecek midir?

7- Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği konusunda bir yasa var. Meclis'teki CHP grubunun iradesi bir anlamda ipotek altına alınmayacak mıdır?

"BU SÜREÇ SADECE KENDİMİZİN ÇALIP OYNAYACAĞI BİR SÜREÇ DEĞİLDİR"

8- Hiç unutulmaması gereken bir gerçek var. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için yüzde 50+1 oya ihtiyacımız var. CHP'nin oy oranı belli. Aday belirlenirken bu gerçeği hiçbir zaman gözardı edemezsiniz. Cumhurbaşkanlığı seçim süreci, sadece kendimizin çalıp, kendimizin oynayacağı bir süreç değildir. Bu gerçeği hiçbir CHP'li yöneticinin unutmaması gerekir.

9- CHP yönetiminin bugün için yapması gereken ilk iş, 'kim cumhurbaşkanı olacak?' tartışmalarına derhal son vermektir. Parti yetkilileri, 'zamanı geldiğinde partinin yetkili organları adayımızı belirleyecektir' açıklaması tüm bu gereksiz tartışmaların önünü kesecektir."