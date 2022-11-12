Kemal Kılıçdaroğlu: CHP artık halkın partisi olmuştur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son 10 yıl içinde en büyük değişimi yaşayan partinin CHP olduğunu söyleyerek, "Bir çok yanlış yapıldı ama CHP artık halkın partisi olmuştur" dedi

Seçimlere aylar kalmışken siyasi partiler şehir ziyaretlerini sürdürüyor.

Bursa’daki temaslarını sürdüren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yıldırım ilçesindeki düğün salonunda düzenlenen 'Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşmaları Toplantısı’na katıldı.

"Saraylarda oturmak gibi merakım yok"

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, "Türkiye’yi iyi bilen, bölgeleri ve Türkiye'nin 7 bölgesini de iyi bilen, sorunlarını iyi bilen, sorunlarının çözümü için çaba harcayan bir kişi olduğunu unutmayın. Bir kardeşiniz olduğunu unutmayın. Benim saraylarda oturmak gibi bir merakım yoktur. Eğer saraylarda birisi oturacaksa bu millet saraylarda oturmalıdır. Eğer bu coğrafyada bir çocuk, yatağa aç giriyorsa bir anne, bir baba evladı işsizse o evde huzur olmaz. Huzur olmadığı yerde bereket olmaz. Herkesin işi olmalı. Herkesin aşı olmalı. Bu sizin hakkınız aslında ama hak talep etmeyi bilmek gerekiyor. Ne demek hakkınız? Anayasa madde 49; ‘Çalışmak herkesin hakkıdır’ diyor. Yani ben çalışıyorum ama bu benim hakkım. Siz hak talebinde bulunduğunuz zaman devleti yönetenlerin size o hakkı teslim etmesi lazım yani size iş bulması lazım. Size iş bulmuyorsa anayasal görevini yerine getirmiyor demektir. Üniversite bitiyor, ailelerin oğlu var, kızı var. Eğitim kolay değil. Üniversiteyi bitirmek kolay değil. Boğazından kesiyor, yemeğinden kesiyor. Evladım okusun, kızım, oğlum okusun, iyi yerlere gelsin, benden daha iyi bir hayat sürsün; diye bekliyor. Üniversiteyi bitiriyor, liseyi bitiriyor. İşsiz. Nereye kadar? Baba işsiz, evlat işsiz. Nereye kadar? Bu toplum, bu toplum bunları aşmak zorundadır. Beraber aşmak zorundayız." dedi.

"Her birimizin kimliği kendi şerefi"

Kimlik üzerinden siyaset yapıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Toplumun yönünü başka yerlere çekiyorlar. Sizin dikkatinizi başka yerlere çekiyorlar. Nasıl çekiyorlar? Onu da anlatayım. Kimlik üzerinden siyaset yapıyorlar. Yanlıştır. Kimlik üzerinden siyaset yapılmaz. Neden? Ben annemi, babamı seçme hakkına sahip miyim? Anne- babanızı seçme hakkına sahip misiniz? E değiliz. O zaman nedir? Her birimizin kimliği kendi şerefidir. Hepimiz ailemizle soyumuzla sopumuzla gurur duyarız. Siyaset konusu bu değildir. İnanç, herkesin bir inancı vardır. İnanca saygı göstermek gerekir. Her inanca saygı göstermekle gerekir dolayısıyla inanç da siyaset konusu olmaz. Yaşam tarzı da siyaset konusu olmalı. Siyaset konusu nedir? İş bulamıyorsanız siyasetin sorunudur bu. Bunu bulacak. Ev bulamıyorsanız siyasetin sorunudur." diye konuştu.

"6 lider birlikte başaracağız"

Konuşmasında helalleşme vurgusu yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Kutuplaştırıyorlar buradan çıkmak zorundayız. Kutuplaşmayacağız. Kavga etmeyeceğiz. 'Helalleşme' dedim. Niye 'helalleşme' dedim? Ya artık kavga etmeden bıkmadın mı? Ya bu millet bıkmadı mı? Kısır tartışmalardan bıkmadı. Birbirimizi ötekileştiriyor. 'Vay senin kimliğin böyle şöylesin. Vay senin yaşam tarzın böyle, şöylesin'. Artık bunları bırakmak zorundayız. Bunları bırakacağız Allah'ın izniyle. Göreceksiniz, bu ülkede herkesin kazandığı; herkesin bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında, parklarında özgürce gezdiği güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Beraberiz, 6 lider beraberiz, birlikte mücadele edeceğiz, birlikte kazanacağız, kaybetmek yok bizin kitabımızda. Kazanmak var, kazanmak. Yeniden kazanacağız ve Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz, yeniden. Adaleti, devlette liyakati yeniden getireceğiz. Çürüyen bir yapıyı mutlaka ama mutlaka kurtaracağız. Yapı çürümeyecek. Devletin yapısı çürümeyecek. Liyakati yaptığınız zaman devlet vatandaşına hizmetle görevlidir. Devlet dediğiniz kurum elinde sopası vatandaşın kafasına vuran değildir. Devlet vatandaşını dinlemek zorundadır. Bir sivil toplum örgütünün başkanı kalktı bir konuşma yaptı. Ekmekle ilgili bir konuşma yaptı. Vay efendim şimdi hapiste. Onun hakkını, hukukunu kim arayacak? Bu kardeşiniz arayacak."





"5'li çeteler araya adam koyup görüşmek istediler"

Kılıçdaroğlu, "Sadece siyasetçiler, iktidardakiler değil; 5’li çeteler var" diyerek, şöyle devam etti:

"Dünyanın parasını kazanıyorlar. Sizin ödediğiniz vergileri hortumluyorlar. Öyle 5’li çeteler var, araya adam koydular, benimle görüşecekler. Olur ya Kılıçdaroğlu gelirse, efendim bize hesap sorar mı, diye. Devlet zulmetmez. Devlet adaletle yönetilir. Birisinin hakkı yenmişse oradan alacaksınız. Adalet içinde haksızlığa uğrayana teslim edeceksiniz dolayısıyla çetelerden de hesap soracağız. 5’li çeteler, 10’lu çeteler. Bunlardan da hesap soracağım. Hiç kimse endişe etmesin. Adalet için ne gerekiyorsa tamamını yapacağız. Birileri alıyor buradan paraları, dolarları Amerika'ya gönderiyor. Amerika da öbür evladı da paraları alıyor. Kendisine 35 katlı gökdelenler yapıyor. E bay Kemal bunu seyredecek. Seyreder miyim? Seyretmem. O paraların tamamını alacağım, getireceğim Türkiye'ye ve bu millet için harcayacağım. Öyle parayı hortumla yurt dışına götür, kendi dünyalığını yap. Ben de bunu seyredeceğim. O zaman adalet nerede? O zaman ben niye 'adalet' diye bağırıyorum? Ben niye 'haksızlık var' diye bağırıyorum? Bunu yapacağız, gerçekleştireceğiz."





"Olay bir cumhurbaşkanı olayı değildir"

'Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının açıklanmaması ile ilgili eleştirilere yanıt veren Kılıçdaroğlu, "6 lider bir aradayız. Her birimiz ayrı partiyiz ama her birimiz bu ülkede demokrasi olsun istiyoruz. Bu ülkede güzellikler olsun istiyoruz. Birlikte yaşayalım istiyoruz. Belki şu soru gelebilir aklınıza; ‘Neden cumhurbaşkanı adayınızı hemen belirlemiyorsunuz’ diye. ‘Millet bunu bekliyor’ diye söylüyorlar. Hayır efendim. Önce bir hükümet programının ortaya çıkması lazım. Bizim neleri yapacağımızı millete anlatmamız lazım. Olay bir cumhurbaşkanı olayı değildir. Olay, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yeniden ayağa kalkması olayıdır. Beraber inşa edilmesi olayıdır. Yeniden inşa edilmesi olayıdır. Siz ekonomide ne yapacağınızı anlatmazsanız, adaleti nasıl sağlayacağınızı söylemezseniz, işsizliği nasıl önleyeceğinizi söylemezseniz, teknoloji devrimini nasıl sağlayacağınızı söylemezseniz, o zaman neyi yapacaksınız. 'İlla bir aday olsun'. E aday ne olacak ki? Ali olur, Veli olur ama sizin memleketi ayağa nasıl kaldıracağınızı söylemeniz lazım." dedi.

"Gençlere hepimizin güvenmesi lazım"

2023 seçimlerinde yaklaşık 6,5 milyon gencin ilk kez oy kullanacağına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Bu gençler özgürlük istiyorlar. Bu gençler rahatlıkla tweet atayım istiyorlar. Bu gençler, bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında rahat gezmek istiyorlar. Bu gençler iş istiyorlar. Bu gençler çalışmak istiyorlar. Bu gençler demokrasi istiyorlar ve bu gençlere benim bir sözüm var. ‘Sizin hayalleriniz benim hedefim olacaktır’ dedim. Onların bütün hayallerini gerçekleştireceğiz. 6,5 milyon genç sandığa gittiğinde Türkiye'nin kaderini değiştirecek ve 6,5 milyon genç Türkiye Cumhuriyeti tarihine güzel bir demokrasi sayfası bırakacaklar. ‘Otoriter bir yönetimi, demokratik yöntemlerle demokratik yollarla biz değiştirdik’ diyecekler. Bu nedenle gençler bu ülkenin önünü açacaktır. Bu ülkenin yolunu açacaktır. Bu ülkenin ülküsünü gerçekleştirecektir. Gençlere hepimizin güvenmesi lazım. Onlar bizim evlatlarımız. Onlar daha iyi yetiştiler bizden." dedi.