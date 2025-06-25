Kemal Kılıçdaroğlu: CHP kayyuma teslim edilemez

Kasım 2023'te gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında 812 oy alan Özgür Özel, 536 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı genel başkan seçilmişti.

Bu kurultayın iptali istemiyle açılan davadan 'mutlak butlan' (yok sayılması) kararı çıkabileceği ve bu durumda Kılıçdaroğlu'nun partinin başına yeniden geçebileceği iddia ediliyor.

Davanın bir sonraki duruşması ise 30 Haziran'da...

KILIÇDAROĞLU: KAYYUM GELSE DAHA MI İYİ OLUR?

Kemal Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e önemli açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Mağdur sıfatıyla, 'Ben kararı tanımıyorum' desem bile hukuki olarak bir karşılığı yok. Umarım böyle bir karar çıkmaz. Neden bu kadar korkuyorlar anlamıyorum. Kayyum gelse daha mı iyi olur? Kayyuma sebep olsam, bu kez bana, '13 yıl partiyi yönettin, böyle bir şeye izin verdin' diye tepki gösterirler.

"ÖZGÜR ÖZEL İLE KONUŞACAK BİR KONU YOK"

Özgür Özel ile konuşacak bir konu yok. Ne zaman isterse arar görüşürüz. Karar çıktıktan sonra durumu Özgür Bey ile değerlendiririz. Eğer isterse ben davet ederim, oturur konuşuruz. Bugüne kadar hiçbir CHP Genel Başkanı vesayetle görev yapmadı. CHP, vesayeti kabul etmez. Özgür Bey'e görevi devrederken uyardım ama şu anda karar almakta zorlanıyor. Hiç iktidara gelmedik ama 102 yıldır devleti kuran parti olarak varız. Çünkü iktidar olsa bile tarih yok olup giden partilerle dolu. Çünkü çıkar amaçlı hiçbir parti ayakta kalamaz. CHP, çıkar amaçlı bir parti değildir.

"YAPILAN YORUMLAR BANA VE CHP'YE TUZAK"

Yapılan özel görüşmelerin sızdırılması doğru değil. Benden izin istemediler. Yansıyan birçok bilgi yanlış ve olmayan şeyler. Sadece ortada bir karar olmadığını, karar çıkarsa partiyi kayyuma teslim edemeyeceğimi söyledim. Yapılan yorumları CHP'ye ve bana kurulmuş bir tuzak olarak görüyorum.

"CHP KAYYUMA TESLİM EDİLEMEZ"

Mahkeme iddiaları iyice inceleyip ortaya delilleri koyacaktır. 'Yargı kararını tanımıyorum' diye bir şey yok. 'Ben kabul etmesem karar kadük kalır' demek anlamsız. Ben kabul etmesem kayyum gelir. Kayyum gelince ne zaman kurultayı toplayacağı belli olmaz. O döneme kadar partiyi kim nasıl yönetecek? CHP, kayyuma teslim edilemez. CHP'nin DNA'sı ile oynanıyor. Buna izin veremem, veremeyiz. CHP'nin kendi içinde barışması, bütünleşmesi lazım. Zaman ayrılık zamanı değil. İnsanlar birbirine kinlenmiş olabilir. Bunu düzeltmemiz lazım. Ben böyle yaklaşırken beni niye hedefe koyuyorlar, buna şaşırıyorum.

Kurultaya ilişkin iddianamede Kemal Kılıçdaroğlu'na 'mağdur' sıfatıyla yer verilmişti.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Baki Aydöner, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan oylamaya hile karıştırma suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.