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    Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediye başkanlarını kabul etti

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine bağlı büyükşehir belediye başkanlarını kabul etti.
    • 03.10.2022 - 16:44
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 17:01
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    Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediye başkanlarını kabul etti

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde partisinin büyükşehir belediye başkanları ile bir araya geldi.

    Kılıçdaroğlu’na kabulde Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti.

    Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise online olarak katılım sağladı.

    Toplantı sonrası açıklama geldi

    Toplantı sonrası basın açıklaması yapan Seyit Torun, CHP’li belediyelere karşı kumpas ve karalama kampanyası yürütüldüğünü iddia etti, bu kampanyalara karşı sert şekilde cevap verileceğini söyledi.

    İHA'nın aktardığına göre Torun, CHP’li belediyelerde çalışanların terörle suçlandığını ancak bu kişilerin belgelerini ilgili bakanlıkların verdiğini belirtti.

    Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediye başkanlarını kabul etti #1

    Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediye başkanlarını kabul etti #2

    Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediye başkanlarını kabul etti #3

    Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediye başkanlarını kabul etti #4

    Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediye başkanlarını kabul etti #5


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