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    Kemal Kılıçdaroğlu: CHP'li belediyeler olmasa ülkede kaos çıkar

    Kemal Kılıçdaroğlu: CHP'li belediyeler olmasa ülkede kaos çıkar

    Esnaf ziyareti sırasında açıklamalarıyla iktidarı hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin Türkiye açısından büyük önem taşıdığını iddia etti.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2021 - 15:44
    • Güncelleme : 04.03.2021 - 17:12
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy esnafını ziyaret etti.

    Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs nedeniyle yaklaşık bir yıldır kapalı olan ve pandemiden en fazla etkilenenlerin başında gelen esnafın dertlerini dinledi.

    Ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, iktidara yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    "BELEDİYELERİMİZ OLMASA ÜLKEDE KAOS ÇIKAR"

    CHP'li belediyelerde yaşanan maaş sorununu görmezden gelip övgülerde bulunan Kılıçdaroğlu, “Varolan iktidar otursun kalksın Cumhuriyet Halk Partili belediyelere dua etsin. CHP’li belediyeler olmasa Türkiye’de gerçekten ciddi bir kaos çıkar." ifadeleri ile kendi belediyelerinin Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu öne sürdü.

    Kemal Kılıçdaroğlu: CHP'li belediyeler olmasa ülkede kaos çıkar ViDEO

    Kemal Kılıçdaroğlu: CHP li belediyeler olmasa ülkede kaos çıkar #1

    "İBB ŞİKAYETLERİ KARŞILAMAYA ÇALIŞIYOR"

    İBB'de yaşanan sıkıntılara da değinen Kılıçdaroğlu, konuşmasını "İnsanların evine ekmek götüremediği bir düzen olur mu? Kadıköy Belediyesi de elinden geleni yapmaya çalışıyor, onun da bütçesini zorluyor. İBB de kendine yansıyan şikayetleri karşılamaya çalışıyor. Ama moralimizi bozmayacağız.” sözleriyle sonlandırdı.

    Kemal Kılıçdaroğlu: CHP li belediyeler olmasa ülkede kaos çıkar #2

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