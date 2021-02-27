Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li belediyeleri övdü

Grev yapan CHP'li belediyeleri görmezden gelen Kılıçdaroğlu, salgın döneminde CHP'li belediyelerin çok büyük iş yaptığını savundu.

CHP bugün, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.

Toplantı basına kapalı gerçekleştirilirken PM'ye sunulan MYK raporunda Kılıçdaroğlu'nun gündeme ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Koronavirüs ile ağır ekonomik buhranın, üst üste bindiği 2020'nin geride bırakıldığını belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi sürüklendiği çok yönlü buhrandan kurtarabilmek için çizdikleri yol haritasında emin adımlarla yürümeye devam ettiklerinin altını çizdi.

CHP'Lİ BELEDİYELERE ÖVGÜ

CHP'li belediyelerin salgınla mücadelede önemli görevler yaptığını aktaran Kılıçdaroğlu, iktidarın ise bu süreçte salgını bırakıp CHP’li belediyelerle mücadele etmeyi tercih ettiğini dile getirdi.

CHP'li belediyelere övgülerde bulunan Kılıçdaroğlu, belediyelerinin Ocak 2021 itibarıyla 7 milyon 200 bin vatandaşa ayni yardım, 1 milyon 250 bin vatandaşa da nakdi yardım yaptığını vurgularken, 70 milyondan fazla maske ve dezenfektan dağıtıldığını da bildirdi.

İKTİDAR DEĞİŞSİN EKONOMİ DÜZELİR

CHP olarak neler yapacaklarını da anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi içinden geçmekte olduğu çok yönlü buhrandan çıkarmanın yegane yolu, buhranı yaratan siyasi sorumluları demokratik yollarla iktidardan uzaklaştırmak, iktidarı değiştirmektir.

BU İKTİDARA SON VERMEK HEPİMİZİN GÖREVİ

Halkın, milyonların çıkarlarını temsil eden bir siyasi anlayışı iktidara taşımaktır. 19 yıldır Türkiye’yi yöneten, ancak yurttaşların temel sorunlarına çözüm olamadığı gibi yurttaşların süregelen sorunlarını daha da büyüten ve derinleştiren bu iktidara bir son vermek ülkemize ve milletimize olan borcumuzdur.





"CHP OLARAK BİZ NELER YAPACAĞIZ"

Mücadelemiz bir hak mücadelesidir. Mücadelemiz adalet mücadelesidir. Bizler, iktidara alternatif olarak neler yapacağımızı, sorunları nasıl çözeceğimizi vatandaşla sahada istişare ediyoruz. Çözüm yolları için vatandaşla birlikte kafa yoruyoruz.

Öncelikle tüm yurttaşların can ve mal güvenliğini sağlayacağız. Güçlü bir demokratik yapı inşa edeceğiz, tasfiye edilmiş veya içi boşaltılmış kurumlarımızı yeniden canlandıracağız. Güçlendirilmiş parlamenter demokrasi ile kuvvetler ayrılığını tekrar tesis edeceğiz.

YÜZDE 10 SEÇİM BARAJINI KALDIRACAĞIZ

Adliyeye, camiye, kışlaya siyaset sokmayacağız. Medya özgürlüğünü sağlayacağız. Millet iradesini sınırlayan yüzde 10 seçim barajını kaldıracağız. Temsilde adalet, yönetimde istikrar ve şeffaflık getireceğiz."