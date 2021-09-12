Gölbaşı Belediyesi'nin CHP'de olduğunu sanan Kılıçdaroğlu, MHP Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e övgüler yağdırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Çankaya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Bademlidere Kent Ormanı Ağaç Dikim Töreni'ne katıldı.

Burada katılımcalara bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin başarılarından ve başkanların çalışmalarından bahsetti.

CHP Lideri, konuşmasında gaflarına da bir yenisini ekledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li sandığı MHP'li belediyeyi övdü VİDEO

MHP'Lİ BAŞKANA ÖVGÜLER

Gölbaşı Belediyesi'nin CHP'de olduğunu sanan Kılıçdaroğlu, MHP Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e övgüler yağdırdı.

İmkansızlıklar içinde Gölbaşı'nı ayağa kaldırdığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Gölbaşı'ndaki belediye başkanımız da olağanüstü çalışmalar yapıyor. Bütün imkansızlıklara rağmen o da Gölbaşı'nı ayağa kaldırıyor. İnşallah önümüzdeki süreç içinde göreceksiniz. Sözüm söz." ifadelerini kullandı.