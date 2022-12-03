CHP'nin ikinci yüzyıl vizyonunu açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidarımızın ilk 6 ayında milletimizin ferahlaması için hızlı çözümlerimiz hazır" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun günlerdir 'bekleyin' dediği 3 Aralık nihayet geldi..

CHP, "İkinci Yüzyıla Çağrı" sloganıyla İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda vizyon toplantısı yaptı.

Kılıçdaroğlu, programın kapanış konuşmasında CHP'nin vizyonlarını açıkladı. "İnanın kazanacağız, iktidara geliyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'yi tek bir kişi değil, sistem yönetecek"

"Bugün verdiğimiz kavga Türkiye'nin yarın nasıl bir ülke olacağının kavgası. Nasıl bir ülke hayal ettiğimizin davası. Bugün bu sahneden size ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak seslenmiyorum. Kuracağımız güç birliğinin bir parçası olarak sesleniyorum.

Önce umutsuz olmamamız gerektiğini bize öğrettiler. Ülkesine destek olmak isteyen isimler inanın çığ gibi büyüyecek. Ben sizi bir adaya oy vermeye çağırmıyorum derken neyi kastettiğimi herhalde anlamış oldunuz. Net anlaşılsın istiyorum. Türkiye'yi tek bir kişi değil, likayata dayalı bir sistem yönetecek. Açıkça söylüyorum; Türkiye'nin kökten bir değişime ihtiyacı var. Emin olun iktidara geliyoruz!

"İlk adım nefes aldırmak"

"İktidarımızın ilk 6 ayında milletimizin ferahlaması için hızlı çözümlerimiz hazır. İlk adım halkımıza nefes aldırmak.

İktidarımızın ilk üç yılında en az 100 milyar dolar doğrudan yatırım gerekecek. Ben bu parayı kesinlikle getireceğim.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin ikinci yüzyıl vizyonunu açıkladı VİDEO







"Zorbalığa direnen her türlü karalamaya direnen altı lideriz biz"

Zorbalığa direnen her türlü karalamaya direnen altı lideriz biz. Türkiye için kenetlendik. Halkımızın haysiyetli yaşamı için kenetlendik. Biz altı lider olarak yürümeye devam edeceğiz. Meral Hanım'ın partisini kurarken nasıl zorluk çektiğini biliyorum ben. Meral Hanım merttir. Temel Bey bilgedir. Babacan'ın uygulama tecrübesini ve başarısını biliyorum. Gültekin Bey de Menderes'in gençliğini görüyorum. Zorbalığa direnen, her türlü kara propagandaya rağmen kenetlenen 6 lideriz biz. Türkiye için kenetlendik, halkımızın haysiyetli yaşamı için kenetlendik. Biz 6 lider olarak birlikte yürümeye devam edeceğiz. Türkiye'de gerçek bir demokrasiyi inşa edeceğiz.

Bay Kemal çetelerle ve yolsuzluk yapanlarla mücadele etme sözü verdi. Çünkü ben, kirli sermayenin adamı olmam, kirli sermayenin çaldığı 418 milyar doları borçları olarak onların defterlerine yazdım. Ben biliyorum, onlar neden sürekli benimle görüşmek istiyorlar, neden aracılarla haber göndermek istiyorlar, neden arkamdan iş çeviriyorlar, neden anketçileri satın alıyorlar. Kuruş kuruş, dünyanın neresinde neyiniz varsa hepsini biliyorum. Bu parayı hukuk içinde sizden alacağım, kurtulamazsanız!

"Özel ekonomi bölgeleri oluşturacağız"

50 ili kapsayan 8 bölgede Özel Ekonomi Bölgeleri oluşturacağız. Milletimizin en büyük zenginliklerinden biri bereketli topraklarımız. Artık egemenliğimizi kısıtlayan bu düzeni değiştireceğiz. Bu düzenin nasıl değiştiğine 85 milyon da bütün dünya da tanık olacak. Havza bazlı planlama yapacağız. Ekilmedik toprak kalmayacak bu ülkede. Hiçbir çocuğumuz bu topraklarda yatağa aç girmeyecek. Nokta!

Altılı Masa hem cumhurbaşkanlığını hem de Meclis çoğunluğunu alacak. Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Halkın sesiyiz hakkı arıyoruz. Çetin bir mücadele bizi bekliyor. Medya onların elinde. Lamı cimi yok bu zorba gidecek.

"Zafer bizim olacak"



Söz veriyorum bu ülke yeniden doğacak. Söz veriyorum yaşama sevincini geri alacağız. İnanın kazanacağız. Zafer bizim olacak, iktidara geliyoruz arkadaşlarım. En ufak bir endişeniz olmasın. Dünyanın gözünün içine bakın ve haykırın: Türkiye senin mülteci kampın olmayacak. Türkiye senin çöp depon olmayacak. Yeni Türkiye hayalimizle için yola çıkıyoruz. Hayırlı olsun diyorum. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Başlıyoruz."