Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin yeni seçim takip sistemini inceledi

Siyaset arenasında yerel seçim heyecanı hakim.
Muhalefette, genel seçim sonrası dengeler tamamen bozuldu.
Özellikle CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyeti parti ve ittifak içinde tartışmalara neden oldu.
Öyle ki CHP içerisindeki değişim sesleri, partiyi kasım ayında kurultaya götürüyor.
CHP'de sistem takip merkezi krizi
Kılıçdaroğlu, bir yandan partililerle mücadele ederken bir yandan da yerel seçim hazırlıklarını sürdürüyor.
Bu hazırlıkların başında ise her seçimde tartışma konusu olan sistem takip merkezi yer alıyor.
Son iki seçimde de çöktü
Daha önce yaptığı açıklamada "1,5 senedir üzerinde çalışıyoruz" dediği seçim veri sistemi, 14 Mayıs'taki seçim sonuçlarında bir kez daha çöktü.
Ardından 28 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı önde olduğu yarışta, CHP Genel Merkezi kendisine ait sistemin bir kez daha çökmesi sonrası verilerin akışını durdurdu.
Kılıçdaroğlu'ndan ziyaret
Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, çareyi sistem takip merkezini yenilemekte buldu.
Ardından merkeze ziyarette bulunan muhalefet lideri, burada denetleme yaparak bilgi aldı.
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